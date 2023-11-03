TGF Anadolu Buluşmaları kutlu şehir Sivas’ta başladı

Türkiye Gazeteciler Federasyonunun (TGF) 5. Anadolu Buluşmaları programı, Sivas Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde protokol ziyaretleriyle başladı. İlk ziyaret Sivas Vali Yardımcısı İhsan Maskar’a gerçekleştirildi.

Genel Başkan Yılmaz Karaca ziyarette,

"Biz Türkiye Gazeteciler Federasyonu olarak meslektaşlarımızın sorunlarını çözmeye yönelik olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 4 yıl önce Sivas kongresinin 100’üncü yılında 100’ün üzerinde gazeteciyle Sivas’taydık, bugün de Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümünde yine 100 civarında gazeteciyle Sivas’ta olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu programı hazırlayan Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hakan Sezerer ve yönetimine teşekkür ediyorum"

diye konuştu.

Sivas Gazeteciler Cemiyeti başkanı Hakan Sezerer de, cemiyetin 30. kuruluş yıl dönümünde TGF Anadolu buluşmalarının Sivas’ta yapılmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN GAZETECİLER GİTTİ

Sivas Vali Yardımcısı İhsan Maskar ise,

"Türkiye’nin dört bir yanından gelen gazetecileri bu anlamlı günde ağırlamaktan son derece mutlu olduk. Umarım şehrimizi beğenirsiniz ve yapacağınız toplantı verimli geçer"

dedi.

Vali Yardımcısı İhsan Maskar ayrıca Sivas Gazeteciler Cemiyeti’nin 30. kuruluş yılndönümünü de kutladı.

Genel Başkan Yılmaz Karaca Vali Yardımcısı İhsan Maskar’a teşekkür plaketi takdim ederken, Vali Yardımcısı İhsan Maskar da Başkan Karaca’ya Sivas’ın sembolü olan Çift Başlı Kartal tablosu hediye etti.

BELEDİYE BAŞKANI HİLMİ BİLGİN’E ZİYARET

TGF heyeti daha sonra ise Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’e bir ziyaret gerçekleştirdi. TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, federasyon çalışmaları hakkında Başkan Bilgin’e bilgi verirken, basına desteklerinden dolayı da teşekkür etti.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de yaptığı konuşmada, basının önemine vurgu yaptı ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen gazetecileri Sivas’ta ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek,

"Ortak gayemiz şehrimize ülkemize hizmet etmek, bu bir ekip işi. 4 Eylül’de de yapılan buydu. Şimdi de gayemiz bu. Basınla uyum içinde çalışıyoruz. Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı şehirde Cumhuriyetin 100’üncü yılında sizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz"

diye konuştu.

Genel Başkan Yılmaz Karaca, Başkan Hilmi Bilgin’e teşekkür plaketi takdim etti.

Kaynak: BÜLTEN