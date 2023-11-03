03 Kas 2023 - 20:14- Asayiş

Polis ekiplerinden hurdacılara uygulama

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde hurdacılara yönelik yapılan uygulamada 23 iş yeri denetlendi. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Polis ekiplerinden hurdacılara uygulama mask
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde hurdacılara yönelik yapılan uygulamada 23 iş yeri denetlendi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında İskenderun ilçesinde hurdacılara yönelik uygulama yapıldı. Uygulamada; 23 iş yeri denetlenirken 65 şahıs sorgulandı. Sorgulamalar sonucunda; yabancı uyruklu kimliksiz 2 şahıs ve hırsızlık suçundan aranan 1 şahıs yakalanırken 1 iş yerinin hurda alım belgesinin olmadığı, 3 iş yerinin ise kamera kayıt sisteminin olmadığı tespit edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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03 Kas 2023 - 20:14 - Asayiş

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