Polis ekiplerinden hurdacılara uygulama

Hatay’ın İskenderun ilçesinde hurdacılara yönelik yapılan uygulamada 23 iş yeri denetlendi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında İskenderun ilçesinde hurdacılara yönelik uygulama yapıldı. Uygulamada; 23 iş yeri denetlenirken 65 şahıs sorgulandı. Sorgulamalar sonucunda; yabancı uyruklu kimliksiz 2 şahıs ve hırsızlık suçundan aranan 1 şahıs yakalanırken 1 iş yerinin hurda alım belgesinin olmadığı, 3 iş yerinin ise kamera kayıt sisteminin olmadığı tespit edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.