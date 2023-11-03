Hatay’ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki tır alev alev yandı. Yangın anı cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.
Yangın, Hatay-Adana TEM otoyolu İskenderun ilçesi Sarıseki mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki plakası belirlenemeyen tırda yangın çıktı. Yangın sonrası karayolu araç trafiğine kısmen kapandı. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Tırın boş olduğu ve yangının elektrik arızasından çıktığı düşünülüyor. Yangının söndürülmesi üzerine trafik kontrollü olarak verilmeye başlandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.