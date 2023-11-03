03 Kas 2023 - 17:51- Gündem

Genç girişimcilere MAGİNDER’den destek

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Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) tarafından genç girişimcilere yönelik çalışmalara hız verildi.
Genç girişimcilere MAGİNDER’den destek mask
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MAGİNDER Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Yüksek Mühendisi Kadircan Esen, genç girişimcilere yönelik gerçekleştirilecek olan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Dernek çatısı altında kurulan Genç MAGİNDER ile genç girişimcilere yönelik çalışmalar yapılacağını ifade eden Esen, “Alanında marka firmaların yöneticilerinin bir araya geldiği jüri heyetleri oluşturacağız. İlimizde bulunan 2 üniversite ile iş birliği neticesinde projesi, fikri olan tüm kardeşlerimizin çalışmalarını dinleyip, değerlendirip üzerine tartışacağız. Dereceye giren proje ve çalışmaları dernek olarak ödüllendireceğiz. Programdan önce ödülleri açıklayacağız. Geliştirilmesi gereken projeleri ayrı kategoride değerlendireceğiz. Gelecek vaat eden projelere AR-GE, fizibilite imkânları sağlayacağız. Gerçekleşecek organizasyon, genç girişimci ve Sanayici/Firma buluşması açısından da önem taşıyor. Özellikle bu buluşma, depremden sonra iş gücü azalan sanayici ve firmalarımız için insan kaynakları niteliği taşırken; iş sahasına hazırlanan genç arkadaşlarımız için de kendilerini tanıtma fırsatı olacak. Şimdi genç kardeşlerimize düşen görev; aklındaki fikirleri projeye dökmek ve belirlenecek tarihte çalışmalarını jüri heyetine sunmak” diye konuştu.

Esen, proje ile ilgili içerik ve detayların ise Genç MAGİNDER Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından üniversiteler ziyaret ederek gençlere iletileceğini de sözlerine ekledi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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03 Kas 2023 - 17:51 Malatya- Gündem

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