Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“13 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Kübra Nur Ulaş’ın taziye adresi: Cemalgürsel Mahallesi, Ak Sokak, No: 5/3, Yeşilyurt,
78 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Behriye Özhan’ın taziye adresi: Yıldıztepe Mahallesi, Hanzade Sokak, NO: 8, Battalgazi,
92 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Bayram Gözen’in taziye adresi: Kernek Mahallesi, Şehit Mahmut Derin Sokak, Battalgazi,
85 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Remziye Yılmaz’ın taziye adresi: Şifa Mahallesi, Neyzen Sokak, Fatih Apartmanı, No: 2/7, Battalgazi,
44 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fuat Buğday’ın taziye adresi: Dilek Mahallesi, Başpınar Caddesi, No: 32/2, Yeşilyurt,
60 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Kadir Korkmaz’ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Altınkayısı Bulvarı, No: 78/1, Yeşilyurt,
48 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hatice Toptaş’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Manolya Sokak, No:3/2, Yeşilyurt,
78 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Nuri Demir’in taziye adresi: Hanımınçiftliği Mahallesi, Recai Kutan Caddesi, Battalgazi,
73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Muzaffer Acı’nın taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Vaizoğlu Sokak, No: 45/1, Battalgazi,
73 yaşında vefat eden ve Kâhyalı Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Hasan Çolak’ın taziye adresi: Kâhyalı Mahallesi, Akçadağ,
93 yaşında vefat eden ve Asar Mahallesi Arguvan Mezarlığına defnedilen Ayşe Salman’ın taziye adresi: Asar Mahallesi, Arguvan,
79 yaşında vefat eden ve Bıçakcı Mahallesi Doğanşehir Mezarlığına defnedilen Mustafa Karaca’nın taziye adresi: Bıçakcı Mahallesi, Doğanşehir,
85 yaşında vefat eden ve Örnekköy Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Meryem Özdemir’in taziye adresi: Örnekköy Mahallesi, Yeşilyurt,
90 yaşında vefat eden ve Yeşilpınar Mahallesi Hekimhan Mezarlığına defnedilen Veli Doğan’ın taziye adresi: Yeşilpınar Mahallesi, Hekimhan,
62 yaşında vefat eden ve Kerimli Mahallesi Darende Mezarlığına defnedilen Müslüm Kızılkaya’nın taziye adresi: Kerimli Mahallesi, Darende,
58 yaşında vefat eden ve İstanbul Mezarlığına defnedilen Yıldız Karadağ’ın taziye adresi: İstanbul,
41 yaşında vefat eden ve Bulanık/Muş Mezarlığına defnedilen Zülifa Çelik’in taziye adresi: Bulanık, Muş.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.