03 Kas 2023 - 12:16- Asayiş

Gençler, terör örgütlerine karşı bilinçlendiriliyor

Terör örgütlerinin her türlü insan kaynağını sağladığı kesimin genellikle 15-25 yaş arası gençlerden oluştuğuna dikkat çeken Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme faaliyetlerinde görev yapan Ahmet Harmanşa, bu konuda gençleri bilgilendirmek için İnönü Üniversitesi Bilgeler Yolu üzerinde bir stant açtıklarını belirtti.