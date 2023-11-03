Gençler, terör örgütlerine karşı bilinçlendiriliyor

Terör örgütlerinin her türlü insan kaynağını sağladığı kesimin genellikle 15-25 yaş arası gençlerden oluştuğuna dikkat çeken Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme faaliyetlerinde görev yapan Ahmet Harmanşa, bu konuda gençleri bilgilendirmek için İnönü Üniversitesi Bilgeler Yolu üzerinde bir stant açtıklarını belirtti.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü bilgilendirme ve önleme faaliyetlerinde görev yapan ekipler 2023-2024 eğitim öğretim yılında öğrencileri bilgilendirmek ve korumak için İnönü Üniversitesi, Bilgeler Yolu üzerinde bir stant açarak öğrencilere ikramlarda bulundular.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve önleme faaliyetlerinde görev yapan Ahmet Harmanşa, gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi vererek,
“Terör örgütlerinin her türlü insan kaynağını sağladığı insan kesimi genelde 15-25 yaş arası gençlerden oluşuyor. Biz de üniversitemize bu yıl yeni kayıt yaptıran veya önceki yıllarda kayıt yaptırmış yalnız öğretime hala başlamamış olan öğrencilerimize bu konuda bilgiler vererek, uyarıyoruz. Ayrıca bir takım mesajlarımızın olduğu broşürlerimiz var. Bunları da öğrencilerimize dağıtıyoruz, onlara çeşitli hediyeler ve ikramlarda bulunuyoruz”
şeklinde konuştu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.