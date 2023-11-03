Hem hastalıklara iyi geliyor hem de saç çıkartıyor

MURAT İPEKTEN

Biberiye bitkisi, geleneksel tıbbın vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor. Aktarlarda, baharatçılarda ve marketlerde sıkça karşımıza çıkan biberiye bitkisinin faydaları ve etkisi oldukça fazladır. Yağından çayına kadar kullanabildiğimiz biberiye bitkisinin faydalarını şöyle sıralayabiliriz:

“Zihin açıcı, zindelik verici ve sinirleri yatıştırıcı özellikleri bulunan biberiye bitkisi, kas, eklem ağrıları gibi rahatsızlıklara da iyi geliyor. Biberiye tam bir dermatologdur. Özellikle tüm hastalıklarına iyi gelir ve cildi koruyucu bir etkisi bulunur. Adet dönemi geçiren kadınlar için önemlidir. Saç sağlığına iyi geldiği ifade edilen biberiye, saç deresini temizlediği gibi saç köklerine de iyi gelir. Kaynamış suya bir tutam biberiye atılıp, 10 dakika dinlenmeye bırakıldıktan sonra her banyodan sonra ve ya önce çayını saçlara uygulandığında hem saçı güçlendirir hem de yeni saçların çıkmasına neden olur. Sinirleri yatıştırıcı etkisi bulunan biberiye, kepek gibi saç problemlerini de ortadan kaldırır. Mide ağrısı, şişkinlik ve gaz problemini ortadan kaldırır. Bağışıklık sistemini güçlendiren biberiye kış hastalıklarına karşı da koruyucu özelliklere sahiptir. Öksürük ve solunum yolu enfeksiyonlarına karşı iyi gelen biberiye yağ yakımını hızlandırır ve kilo vermeye birebirdir. Kan dolaşımına faydası olan biberiye, dolaşım sistemini düzenlemede oldukça etkilidir. Ağrı kesici özelliği bulunur biberiyenin. Baş ağrısına oldukça iyi gelir.”

PEKİ, BİBERİYEYİ NASIL KULLANABİLİRİZ.

Biberiye hem taze hem kurutulmuş hem de yağ olarak kullanılabilir. Günlük olarak 3 bardak biberiye çayını tüketmenin uygun olduğunu dile getiren uzmanlar, bu çay yemeklerden önce veya sonra tüketilmesinde herhangi bir sakınca olmadığını belirtiyorlar.

BİBERİYENİN YAN ETKİLERİ VAR MIDIR?

Uzmanlar biberiyenin aşırı kullanımının yan etkileri olabileceği üzerinde duruyorlar. Tansiyon hastalarının, hamilelerin, epilepsi hastalarının, cilt hassasiyeti bulunanların biberiye kullanırken mutlaka doktor kontrolünde kullanılması gerektiğine dikkat çektiler.

BİBERİYE ÇAYI NASIL YAPILRI?

Bir demlik içerisine su koyup, kaynamasını bekleyin. Su kaynadıktan sonra çay demler gibi biberiyeden de bir avuç veya bir tatlı kaşığı biberiye ekleyin. 5-10 dakika bekledikten sonra süzgeç yardımıyla süzüp bir bardağa koyunuz. Biberiyenin tadının genelde acı olduğu ifade edilir ama bir kaşık bal yardımıyla bu çayı rahatlıkla içebilirsiniz.