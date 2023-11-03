En büyük problem bu!

Mahallesindeki sorunları bir bir anlatan Üçbağlar Mahallesi Muhtarı Abdulvahap Ortaç, en önemli sorunlarının internet sorunu olduğunu kaydetti. İnternetin çok pahalı olduğu için depremzede vatandaşların internet problemi yaşadıklarını belirten Ortaç, “Bana ‘Muhtarım konteyner kente gitmemek suç mu, biz depremzede değil miyiz?’ diye soruyorlar. ‘Konteyner kentlerdeki vatandaşların tüm ihtiyaçlarını, yardım çeki dahil her şeylerini veriyorlar, interneti bile bedavayken biz paramızı verdiğimiz halde internetimizi kullanamıyoruz. Bu bize büyük bir haksızlık’ diyorlar. Bu durumu gündeme getirmemizi istiyorlar” dedi.

Sivas Caddesi’nde bulunan bazı hasarlı apartmanların, hasarsız apartmanlarla bitişik olmasından dolayı firmaların yıkmakta imtina ettiğini dile getiren Ortaç, firmaların yıkım yaparken, hasarsız binalara zarar vereceklerini düşündüklerini söyledi.

“SÜREKLİ KUŞKU HALİNDELER”

Yıkımların profesyonel ekipler tarafından yapılmasını isteyen Ortaç,

“Firmaların binaları yıkacak yeteri kadar ekipmanın olmadığı kanaatindeyim. Uzun zamandır binaların yıkılmasını bekliyoruz. Bu binaları yine bu yıkım firmaları yıkacak ama hasarsız binalara hasar vermeden tedbirlerin alınması gerekiyor. Bu da uzun zaman alacak, maliyeti yüksek olacak bir yıkım yapmaları gerekiyor. Maliyet artınca yıkım firmaları kar edemeyecekleri bir işe girmek istemiyorlar. Yerinde dönüşeme hemen başlanmayacağı için yıkımlar belki vatandaşlarımızı etkilemeyecek ama kentsel dönüşüm başlarsa bu yıkımların gecikmesi vatandaşlarımızı etkileyecektir. Ayrıca hasarlı binaların yanlarında bulunan az hasarlı veya orta hasarlı binaları insanlarımız restore edecek ve oturacaklar. Sürekli kuşku halindeler. Yıkımlar bir an önce yapılsa bu kuşkular biraz olsun gider. Bu durum insanları rahatsız ediyor. Bu duruma çok fazla tepki var. ‘Hasarlı apartmanlar ne zaman yıkılacak’ diyorlar. Teknik donanımı fazla olan bir ekibin bunu yıkması mağduriyetin önüne biraz olsun geçecektir. Yıkımların profesyonel ekibin yapması gerektiği kanaatindeyim”

diye konuştu.

“BAZI YERLERDE ENKAZLAR HALA BEKLİYOR”

Bazı yerlerde yıkılan binaların enkazlarının beklediğine dikkat çeken Ortaç,

“Yıkım ekiplerinin içerisinde çok profesyonel olanlar da var, amatör olanlar da var. Amatör olanlar öncelikle para kazanacakları, kolay yerleri yıktılar, zor yerlerden kaçtılar. Bizim Sivas Caddesi üzerinde 3. firma değişikliği oldu. Duyduğumuz kadarıyla Vali Bey yıkım ve enkazlar kaldırılması yönünde talimat vermiş. Bize bu konuda bilgi verilmiyor ama ilgili firma ve taşeronlardan bu gibi teyitte muhtaç bilgiler duyuyoruz. Vali Bey, ‘Yıktığınız yerleri en seri bir şekilde kaldırın’ demiş. Şu anda hızlı bir şekilde enkazları kaldırmaya çalışıyorlar ama bazı yerlerde enkazlar hala bekliyor”

ifadelerini kullandı.

“BİZ DEPREMZEDE DEĞİL MİYİZ?”

Telekomünikasyon konusunda mağduriyetlerini anlatan Ortaç,

“Bir deprem yaşadık, depremin yaralarını sarmaya başladık. Yakında kış geliyor ve yağmurlar başlayacak. En çok altyapıdan etkilendik. Ve en mağdur olduğumuz şey ise telekomünikasyon, internet ve cep telefonlarının çekmemesi. Bizim mahallenin çoğu kısmında şu anda internet yok. Vatandaşların en çok sıkıntı çektiği konulardan bir tanesi internet. Bana ‘Muhtarım konteyner kente gitmemek suç mu, biz depremzede değil miyiz?’ diye soruyorlar. ‘Konteyner kentlerdeki vatandaşların tüm ihtiyaçlarını, yardım çeki dahil her şeylerini veriyorlar, interneti bile bedavayken biz paramızı verdiğimiz halde internetimizi kullanamıyoruz. Bu bize büyük bir haksızlık’ diyorlar. Bu durumu gündeme getirmemizi istiyorlar”

söyleminde bulundu.

“İNTERNET ÇOK PAHALI”

İnternetle ilgili çözüm üretilmesini isteyen Ortaç,

“Aralık ayına kadar konteyner kentte yaşayanların internetini ücretsiz yaptılar, Allah hepsinden razı olsun, ama burada devlete yük olmayıp da kendi çabasıyla mücadele edenlerin de çocuklarının internet ihtiyaçlarının da bir şekilde karşılanması, çözüm üretmeleri gerekiyor. Altyapı yapamıyorlarsa bile öğrencilerimize, anne babalara internet paketi yüklenmeli. İnternet çok pahalı, herkesin gücü yetmiyor. Çocuklarımızın eğitim ve öğretiminin aksamaması için, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin internet problemine neşter vurulmalı. Şu anda en büyük sıkıntı internet sıkıntısı. Konteyner kentlere internet çözümü üretenlerin, bu duruma da çözüm üreteceklerine eminim”

şeklinde konuştu.

“LÜTFEN HERKES İŞİNİ HAKKIYLA YAPSIN”

Çalışmayan sabit telefonlarının faturaları geldiğini ileri süren Ortaç,

“Ayrıca şu anda bizim sabit telefonlarımız çalışmıyor. En kötüsü çalışmanın telefonların ne hikmetse faturaları geliyor. Şimdiye kadar tek kelime konuşulmamış. Çarşıdaki şubeye gidilip, dilekçe verilmemesi gerektiğini dile getiriyorlar. Öte yandan yıkım yapılırken aydınlatma direkleri söküldü. Elektrik şirketi kendilerinin sökmediğini ifade ediyor. Geceleri buralar zifiri karanlık oluyor. Bu durumdan insanlarımız psikolojik olarak etkileniyorlar. Çocuklarımız var, gençlerimiz var, kızlarımız var. Sokaklardan gelip geçemiyorlar. Bu devirde sokakların zifiri karanlık olması bizleri düşündürüyor. Lütfen herkes işini hakkıyla yapsın”

diye kaydetti.