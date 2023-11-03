Malatyalı avukatlar mağdur

Yer konusunda problem yaşayan avukatlar destek konusunda da mağduriyet yaşıyor. Konteyner dışında, işletmelere, vatandaşlara verilen desteğin kendilerine verilmediğini dile getiren Malatya Baro Başkanı Onur Demez, meselenin sadece konteynerle bitmediğini belirtti. Demez, hatırlanmak istediklerini ifade ederek, “Bizler savunmanın temsilcileri olarak her ne kadar kamuda hizmet versek de, serbest piyasada da görev yaptığımızı, bu nedenle bu kredilerden bizlerin de istifade etmemiz gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Adalet mekanizması unutulmamalı” dedi.

Geçtiğimiz günlerde ayaklanan ve 6 ayrı yerde çalışmak zorunda kalan Malatyalı avukatlar, Malatya’da bir adliye sarayı olmamasından dolayı rahatsızlıklarını dile getirmişler, adli personellerin bir çatı altında toplanmasını istemişlerdi. Bu talepleri ne zaman yerine getirilir bilinmezken, bu kez de avukatlar kendilerine işletmelere, vatandaşlara verilen desteklerin verilmemesinden duydukları rahatsızlığı dile getirdiler. BUSABAH Medya’ya konuşarak, bu konudaki rahatsızlıklarını anlatan Malatya Baro Başkanı Onur Demez, önemli açıklamalarda bulundu.

6 Şubat depremlerinden sonra işletmelere, vatandaşlara bugüne kadar farklı desteklerin verildiğini hatırlatan Demez, bu desteklerin avukatlara verilmediğini hatırlattı.

“BİZLER HATIRLANMAK İSTİYORUZ”

Destek yönünden adalet mekanizmasının unutulmaması gerektiğini belirten Demez,

“Bu son günlerde depremden etkilenen işletmelere 200 bin TL ile 750 bin TL arasında faizsiz, geri ödemesiz kredi sunulacağına dair açıklamalar yapılmakta. Lakin depremden bugüne kadar depremzede avukatlara yönelik herhangi bir kredi desteği göremedik. Bizler hatırlanmak istiyoruz. Bizler savunmanın temsilcileri olarak her ne kadar kamuda hizmet versek de, serbest piyasada da görev yaptığımızı, bu nedenle bu kredilerden bizlerin de istifade etmemiz gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Adalet mekanizması unutulmamalıdır. Adaletin bir parçası olan savunma hiç unutulmamalıdır. Biz yapılan resmi açıklamalarda avukatların unutulmamasını temenni ediyoruz”

şeklinde konuştu.

“650 MESLEKTAŞIMIZIN BÜROYA İHTİYACI VAR”

“Sadece Malatya’da değil, şu an 11 ilde binlerce meslektaşımız aynı problemleri yaşamakta” diyen Demez,

“Malatya’da bin yüz civarında avukatımız mevcut. Ancak depremden bugüne kadar gelinen süreçte unutulmuş durumdayız. Avukatlara yapılmış herhangi bir maddi destek bulunmamakta. Bu da avukatların unutulduğunun göstergesidir. O konuda biz destek gördük. Zamanında valimiz tarafından baroya 250 adet konteyner verildi. En azından şu an için açıkta kalan bir meslektaşımız olmadı. Teşekkür ederiz. Ama herhangi bir maddi destek göremedik. Konteyner içerisine alacağımız bir bilgisayar olmazsa, masa ve sandalye olmazsa bizler bu mesleği icra edemeyiz. Mesele sadece konteyner ile bitmiyor. 650 meslektaşımızın büroya ihtiyacı var. Konteyner aldık ama içi boş. İçerisini doldurabilmemiz için bizim maddi desteğe ihtiyacımız var. Bizler serbest piyasada mesleğimizi icra ediyoruz”

ifadelerine yer verdi.

“AVUKATLAR NASIL PARA KAZANABİLİR”

Avukatların sanıldığı gibi zengin olmadığını belirten Demez,

“Malatya gibi bir şehirde bin 100 avukat ve 300 stajyer var. Avukatlar nasıl para kazanabilir. Malatya’nın koşulları incelendiğinde ekonomik ve sosyal yapısına bakıldığında, bin 400 avukatın maddi zenginliği söz konusu dahi olamaz. Deprem görmüş bir şehir olarak önceliklerimizin ve yaşam tarzımızın değiştiği bir şehirde avukatlarımıza sıra gelmiyor”

dedi.