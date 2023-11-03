Yazıcı Yazıhan’ı ziyaret etti

Kaymakamlık makamında Kaymakam Vekili Rabia Yurdakul’dan ilçenin tarihi, coğrafi yapısı, nüfusu, sosyal yaşamı, kültür ve turizmi hakkında brifing alan Vali Yazıcı, kaymakamlık ziyaretinin ardından Yazıhan Belediye Başkanlığını ziyaret ederek, Belediye Başkanı Nevzat Öztürk ile ilçeye yapılan yatırımların son durumu hakkında değerlendirme ve istişarelerde bulundu. Beraberinde Yazıhan ilçesinde TOKİ tarafından yapımı devam eden 157 konut ve 3 iş yerinin bulunduğu inşaat alanını inceleyerek yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Daha sonra Vali Yazıcı, ilçelerin kalkınmasında ve ilerlemesinde ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda önemli role sahip olan esnafları unutmayıp Yazıhan esnafına ziyarette bulundu ve bol kazançlar dileyip, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Ardından Yazıhan İlçe Kültür Merkezinde hizmet veren kütüphane ve halıcılık kursunda incelemelerde bulunan Vali Yazıcı, kursiyerler ile sohbet ederek birlikte halı kesimi yaptı. İlçenin gelecekte tarımsal üretimde söz sahibi olmasını sağlayacak projelerde incelemelerde bulunarak hurma bahçesini gezdi.

“Yazıhan Üretimde Güne Bakıyor” projesi kapsamında üretilen ayçiçeğini, işleyerek ilçe ekonomisine katkı sunacak Ayçiçek yağı fabrika inşaatında incelemelerde bulundu. Yazıhan’la özdeşleşen atlı cirit sporuna önemli katkı sağlayacak olan “Atlı Cirit Sahasının” son düzenlemelerini yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Vali Yazıcı Yazıhan ilçesinde ikamet eden 09.10.2016 tarihinde Hakkari Şemdinli’de yol kontrolü esnasında şehit olan Jandarma Er Eyüp Hacıoğlu’nun ailesini ve 15.03.2016 tarihinde Mardin/Nusaybin’de görev aracının zırhlı araçla çarpışması sonucu şehit olan Em. Şb. Md. Gaffari Güneş’in ailesini evlerinde ziyaret etti. Bu ziyaretleri sık sık gerçekleştireceğini yineleyen ve ailelerin gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür eden Vali Yazıcı, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Makamları âli olsun. Gazilerimize de sağlık ve afiyetler diliyorum” dedi. Akabinde şehit ailesine Türk Bayrağı ve Kur’an-ı Kerim hediye etti.

Kaynak: BÜLTEN