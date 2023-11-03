Dikkat! Bu hastalık kalıcı körlüğe sebep oluyor

Uzmanı Prof. Dr. Mete Güler, halk arasında “karasu” adıyla bilinen glokomun diğer adıyla göz tansiyonunun, genellikle belirti vermeden gizlice ilerleyen yaygın bir göz hastalık olduğunu söyledi.

Uzmanı Prof. Dr. Mete Güler, "Genellikle, göz içindeki sıvı basıncının görmeyi sağlayan göz sinirine zarar verecek düzeye gelmesiyle ortaya çıkıyor. Görme sinirini tahrip ederek geri dönüşümsüz görme kaybına, hatta körlüğe neden olabilen bu sinsi hastalık her yaşta ortaya çıkabilse de, en çok 40 yaş üstü bireylerde görülüyor. Bu derece yaygın olmasına rağmen, genellikle belirtisiz olması ve ileri evrelere varmadıkça görme kaybının ortaya çıkmaması nedeniyle tanıda gecikmeler yaşanabiliyor" dedi.

Uzmanı Prof. Dr. Güler, "Göz sinirinde kendine özgü değişikliklere yapıp görme alanında hasara neden olan ilerleyici bir göz hastalığıdır. Halk arasında karasu hastalığı olarak da bilinir. Göz içi basıncının yüksekliği glokom için en önemli risk faktörüdür. İleri yaş, siyah ırk, ailede glokom hikayesinin varlığı, diyabet varlığı, yüksek miyopinin varlığı risk faktörlerinden bazılarıdır. Glokom her yaşta görülebilse de daha çok ileri yaş hastalığıdır. Genellikle 40 yaşından sonra keşfetmeye başlar. Glokom genellikle sinsi bir hastalıktır. Göz sinirinde ileri seviyede hasara neden olmadığı sürece kişiler hastalıklarının farkında olmayabilirler. İleri dönemde körlükle sonuçlanmaktadır. Göz içi basıncı çok yükseklerde seyreden kişilerde gözde dolgunluk hissi ve ağrı olabilmektedir" şeklinde konuştu.

GLOKOM HASTALARININ TANISINDA KULLANILAN YÖNTEMLER

Uzmanı Prof. Dr. Mete Güler, "Glokom hastalarının tam göz muayenesi önemlidir. Göz sinirindeki keşifler değerlendirilir. Göz içi basıncı ölçülür. Hastaların göz sinirinin durumu ayrıca görme alanı ve OCT olarak adlandırılan cihazla değerlendirilir. Glokomun erken dönemlerinde ilaç tedavileri kullanılmaktadır. maksat hastanın göz içi basıncını güvenli seviyelere düşürmektir. Ayrıca erken dönemde özel lazer uygulamaları da tedavide kullanılabilmektedir. İleri olgularda glokomun tedavisi için cerrahi tedaviler gerekebilmektedir" ifadelerini kullandı.

GLOKOM HASTALARINA ÖNERİLERİLER

Uzmanı Prof. Dr. Mete Güler, "Glokom ömür boyu sıkı bir takip gerektiren göz hastalığıdır. Glokom hastalarının düzenli takipleri çok önemlidir. Ayrıca ailesinde glokom hastalığı olanlar başta olmak üzere 40 yaşından sonra herkese glokom için tarama yapılması uygun olmaktadır" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı