Fabrikada başladı hastanede devam etti: 1 ölü, 13 yaralı, 5 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, saat 22.00 sıralarında Bismil ilçesi Of Köyü yolu üzerindeki çırçır fabrikasında fabrika çalışanlarıyla ustabaşı arasında iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında silah, bıçak, sopa ve demir kullanılarak kavga yaşandı. Olayda; A.A., Y.A., Ş.A., H.A., M.A., K.A., C.A., E.A., R.A., İ.A., M.A., M.A., Ü.D. ve H.İ.D yaralandı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, olay yerindeki yaralıları Bismil İlçe Devlet Hastanesi’ne ve Dicle Üniversitesi Hastaneleri’ne kaldırdı. C.A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 3 kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.