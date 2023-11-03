03 Kas 2023 - 11:01- Sağlık

Uzmanlar uyardı! 6 Şubat’tan sonra ciddi bir artış yaşandı

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Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Dr. Faruk Atlı, 6 Şubat depremlerinin ardından alerji vakalarında artış meydana geldiğini ve kronik akciğer hastalığı bulunan vatandaşların enkaz tozlarına karşı maske kullanmaları gerektiğini söyledi.
Uzmanlar uyardı! 6 Şubat’tan sonra ciddi bir artış yaşandı mask
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Enkaz tozlarının içerisindeki inorganik maddelerin insan vücudu için tehlikeli olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Atlı, "Öyle gözüküyor ki biz enkaz tozlarıyla çok uzun süre karşı karşıya kalacağız. Akciğerle ilgili bir hastalığı, nefes darlığı, işte uzun süreli öksürükler, hapşırıklar olduğunu düşünen insanların mutlaka bir uzmana gitmesi gerekiyor. Göğüs doktoru, kulak burun boğaz doktoru, dahiliye doktoru gibi yerlere mutlaka ulaşması gerekiyor. Maalesef bu sıkıntıyla uzun süre akciğer hastalıklarına yol açabiliyor. Ama kanser türünden hastalıklar daha uzun sürede ortaya çıkacak. İşte KOAH gibi hastalıklar daha uzun sürede ortaya çıkıyor. Bundan önce bir akciğer hastalığı yapıyor. Ondan sonra onun ilerisinde KOAH, daha sonra kalp yetmezliğine yol açan hastalıklara neden oluyor. Nitekim alerji dönemi geçmiş olmasına rağmen bize çok sayıda alerji hastası geliyor. Yani gelen hastaların yüzde 90'ında alerjik reaksiyonlar görüyoruz. Hastalarımızın çoğu tozdan dolayı geliyor" dedi.

Dr. Atlı, "Sık sık vücudumuzu yıkamalıyız. Çünkü üstümüze bulaşan tozlar başka zamanda hastalıklara yol açıyor. Onun için vücudu da yıkamak gerekiyor. Burnu çok sık temizlemek gerekiyor. Ağzımızı çok sık gargara yapmak gerekiyor. Tabii ki dışarıdan gelen mekanik ve inorganik tozlardan, zerreciklerden kendimizi korumamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# kulak burun boğaz, Dr. Faruk Atlı, 6 şubat depremleri, alerji vakaları, kronik akciğer hastalığı

03 Kas 2023 - 11:01 - Sağlık

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