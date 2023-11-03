Ahmet Nur Çebi: "Ligde hava tersine dönebilir"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, siyah-beyazlı kulübün deprem bölgesinde yaptırdığı 6 okuldan bitirilmiş olan 3'ünün açılış töreni için Adıyaman, Kahramanmaraş ve Gaziantep turu yaptı. Başkan Çebi, Adıyaman Besni ile Kahramanmaraş Pazarcık'taki okul açılışlarından sonra akşam yemeğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yemek sonrası basınla sohbet toplantısı da yapan siyah-beyazlı kulübün başkanı, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SONUNA KADAR KARARIMI AÇIKLAYACAĞIM"

Aralık ayının başında gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurulda yeniden aday olup olmayacağının kararını henüz vermediğini dile getiren Başkan Ahmet Nur Çebi, "Henüz daha karar vermedim, önümüzdeki hafta sonuna kadar kararımı açıklayacağım. 3 gündür aday olmamı isteyenlerce telefonum susmuyor ama ben şahsi duygularla hareket etmeyeceğim, iyice düşüneceğim. Burada camianın zarar görmemesi benim için en önemli unsur" dedi.

"ADAY OLMAYA KARAR VERİRSEM, KAYBEDECEKSEM DE KAZANACAKSAM DA GİRERİM"

Kongreden yana tereddüdü olmadığını belirten Başkan Çebi, "Benim kongreden yana hiç bir tereddüdüm yok, eğer gireceksem kaybedeceksem de girerim kazanacaksam da girerim. Ben Beşiktaş için kendimi yakarım ama konu aileme sıçrayınca düşünmem lazım. Konu aileme ve çocuklarıma gelirse sıçratanı yakarım. Ailem ve Beşiktaş camiası benim için kırmızı çizgi. Bu iki unsura zarar gelmeden en doğru kararın alacağım" ifadelerini kullandı.

"HENÜZ 28 MAÇ VAR, LİGDE HAVA TERSİNE DÖNEBİLİR"

Süper Lig’de puan kaybı yaşamalarına rağmen havanın tersine dönebileceğini de aktaran Ahmet Nur Çebi, "Puan kayıpları yaşamış olabiliriz ama daha 28 maç var. Fenerbahçe ile Galatasaray hava yakalamış olabilir ama o hava tersine de dönebilir. Biz fikstür talihsizliği de yaşıyoruz. Çünkü Avrupa maçı oynuyoruz, geliyoruz deplasmana gidiyoruz, Avrupa maçı dönüşlerinde de çok zorlu rakiplerle oynadık. Bu iş biraz da şans işi. Kabul edelim ki biz bu sene özellikle ligde şanssız bir fikstür izliyoruz. Önceki yıllarda geriden gelip şampiyonluklar yaşadık. Geçtiğimiz senelerde Galatasaray ile aynı puanda olduğumuz ve şampiyonluk yaşadığımız bir örnek var önümüzde. Taraftarımız umutsuz olmasın" diye konuştu

"ŞENOL HOCA, ‘BIRAKMAM LAZIM ENERJİM BİTTİ’ DEDİ VE GİTTİ"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş'in istifa sürecine, "Şenol Güneş, 'Gitmem lazım artık, enerjim yok' dedi ve gitti. Böyle diyen birine çok fazla bir şey söyleyemezsiniz, ne yapacaksınız. Burak Yılmaz, temmuzdan bu yana takımla birlikteydi ve oyuncuları en iyi o tanıyordu, onunla devam kararı aldık. Transferleri eleştiriyorlar ama Şenol Güneş'in bütün transferlerde onayı vardı. 'Bu gelmesin' dediği bir tane futbolcu olmadı. Bahtiyar’ı takıma katmak için en çok çabayı gösteren Şenol Güneş’ti. Onana'yı dahil hepsini onayladı. Onana genç bir futbolcu, ben iyi futbolcu olacağına inanıyorum" şeklinde açıklık getirdi.

"CENK VE SALİH İLE YAKIN ZAMANDA ORTA YOLU BULACAĞIZ"

Çebi, henüz sözleşmeleri yenilenmeyen Cenk Tosun ve Salih Uçan hakkında da, "Cenk de Salih de Beşiktaş camiasının birer evladı. Bize ilettikleri bir rakam var. Bizim de kulübün menfaatlerini göz önünde bulundurarak kendilerine ilettiğimiz bir rakam var. Orta yolu bulmak üzereyiz. Takımı sahiplenen, Beşiktaş camiasına aidiyetleri bulunan bu iki isim ile anlaşmamız an meselesi. İnanıyorum ki ikisi de takımda kalacaktır" cümlelerine yer verdi.

"MEHMET BÜYÜKEKŞİ'NİN PARMAK SALLAMASI BANA DEĞİLDİ"

Gündemi haftalarca meşgul eden TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin, Konferans Ligi'nde Lugano ile oynanan müsabakadaki parmak sallama hareketiyle ilgili ilk kez konuşan Ahmet Nur Çebi, "TFF başkanının hareketi kesinlikle bana değildi. Küfürler çok oldu, parmağıyla, 'Başkanım bu tribünle, şu tribün yapıyor bu küfürleri' diyerek o tribünleri gösterdi. Şahsıma veya Beşiktaş Kulübü’ne direkt olarak bir hakareti söz konusu değil" dedi.

''BEŞİKTAŞ TARAFTARINA KIRGIN DEĞİLİM''

Siyah beyazlı taraftarlara kırgın olmadığını da söyleyen Çebi, "Taraftara kırgın değilim ama sosyal medyaya kırgınım. Bu sosyal medya bizim ayarımızı bozdu. Sezon başında takıma yaptığımız takviye transferlerin bana göre yüzde 80’i olumlu. Çok kaliteli isimleri kadroya kattık. Rakiplerimizin aldığı oyuncular, hemen ilk hafta takıma katkı mı sağlıyor? Bizim oyuncularımızın da zamana ihtiyacı var. Takım henüz kendine gelemeden karalama politikasına maruz kaldık. Oyuncu sahaya çıkmadan hedef gösteriliyor. Bu doğru bir tutum değil. Ne yazık ki bunu iyi yönetemedik" değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Ahmet Nur Çebi, kulübün başına geldiği günden itibaren TFF’yi istemediğini açık bir şekilde ifade ettiğini, hakem operasyonlarının artık VAR üzerinden yapıldığını vurgularken, eski başkan Fikret Orman'ın açıklamaları için de, "Fikret Orman'ın yalan ve palavra dolu açıklamalarına da cevap vereceğiz, onun da günü gelecek" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı