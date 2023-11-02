Malatya’da taşkın tesislerine bakım yapılacak

Son yıllarda yağışların mevsim bazlı fazla olması ve taşkınların yaşanması nedeniyle bazı önlemlerin alınması önem arz ediyordu. Bu bağlamda bir gelişme yaşandı.

Malatya’da son yıllarda mevsim bazlı ytağışlar fazla oluyor. Öyle ki sel ve su baskınları da artık daha fazla yaşanıyor. Bu bağlamda önlemlerin alınması önem arz ediyor. Konuyla ilgili bir gelişme de yaşandı.

Buna göre, DSİ Malatya 92. Şube Müdürlüğü Taşkın ve Kurutma Tesisleri Onarımı işine ait sözleşme DSİ Bölge Müdürü Sebahattin Şamcı ile yüklenici firma arasında imzalandı. Sözleşmesi imzalanan iş kapsamında Darende ve Yeşilyurt ilçelerinde bulunan taşkın tesislerinde bakım onarım çalışmaları yapılacak.