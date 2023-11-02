Elazığ’da sevindiren karar Şimdi gözler Malatya’da

Elazığ Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 2023 yılı Kahramanmaraş merkezli deprem afetleri sonrası Elâzığ hak sahipliği ek müracaat süresine ilişkin bir duyuru paylaştı. Duyuru, depremzede vatandaşları mutlu etti. İşte o duyuru…

Söz konusu duyuruda, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem afetleri nedeniyle Elazığ ili Hak Sahipliği Talep ve Taahütname Başvurularının 6 Haziran 2023 – 4 Ağustos 2023 tarihleri arası 60 günlük yasal sürede ve 5 Ağustos 2023 – 29 Ağustos 2023 tarihleri arası 25 günlük yasal ek sürede e-Devlet Kapısı üzeri, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi ve İlçe Kaymakamlıklarında kurulan Hak Sahipliği Danışma Ofisleri aracılığıyla alındığı ifade edildi.

2 GÜN EK SÜRE VERİLDİ

Ancak, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem afetleri sonrası Hak Sahipliği Talep ve Taahütname Başvurularını çeşitli nedenlerden dolayı yapamayan vatandaşlar için 6 Kasım 2023 – 7 Kasım 2023 tarihlerini kapsayacak şekilde mesai saatleri içerisinde 2 günlük ek süre verildiği, başvuruların yalnızca Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi’nden (Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Kültür Park Yanı) yapılacağı duyuruldu.

MALATYA İÇİN BU KARAR ALINIR MI?

Aynı kararın Malatya’da verilip verilmeyeceği merak konusuyken özellikle itiraz sürecine ilişkin daha şimdiden bazı problemler olduğu ifade ediliyor. Bu konuda bir gelişme yaşanması da ümit ediliyor.

Bu bağlamda Malatya’daki tüm ilçelerin itiraz başvuru tarih ve başvuru yerleri ise şöyle:

Akçadağ; Akçadağ Kaymakamlığı, 25.10.2023-08.11.2023 tarihleri arasında,

Arapgir; Arapgir Kaymakamlığı, 02.10.2023-16.10.2023 tarihleri arasında,

Arguvan; Arguvan Kaymakamlığı, 19.10.2023-02.11.2023 tarihleri arasında,

Battalgazi; Battalgazi Kaymakamlığı ve Kapalıçarşı Üstü, 25.10.2023-08.11.2023 tarihleri arasında,

Darende; Darende Kaymakamlığı, 19.10.2023-02.11.2023 tarihleri arasında,

Doğanşehir; Doğanşehir Kaymakamlığı, 06.10.2023-20.10.2023 tarihleri arasında,

Doğanyol; Doğanyol Kaymakamlığı, 25.10.2023-08.11.2023 tarihleri arasında,

Hekimhan; Hekimhan Kaymakamlığı, 25.10.2023-08.11.2023 tarihleri arasında,

Kale; Kale Kaymakamlığı, 25.10.2023-08.11.2023 tarihleri arasında,

Kuluncak; Kuluncak Kaymakamlığı, 02.10.2023-16.10.2023 tarihleri arasında,

Pütürge; Pütürge Kaymakamlığı, 25.10.2023-08.11.2023 tarihleri arasında,

Yazıhan; Yazıhan Kaymakamlığı, 02.10.2023-16.10.2023 tarihleri arasında,

Yeşilyurt; Yeşilyurt Kaymakamlığı, 23.10.2023-06.11.2023 tarihleri arasında, belirtilen yerlere 15 gün içinde başvurularak yapılabilecek. İtiraz sonuçları ise belirtilen son tarihlerden bir ay sonra açıklanacak.