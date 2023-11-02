02 Kas 2023 - 22:21- Yaşam

Eroğlu, DUMFED genel başkan yardımcılığına atandı

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Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Federasyonu (DUMFED) Malatya İl Başkanı Şener Eroğlu, genel başkan yardımcılığına atandı.
Eroğlu, DUMFED genel başkan yardımcılığına atandı mask
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Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Federasyonu (DUMFED) Malatya İl Başkanı Şener Eroğlu, genel başkan yardımcılığına atandı.

Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Federasyonu (DUMFED) Malatya İl Başkanı olarak görev yapan Şener Eroğlu, DUMFED Genel Başkan yardımcılığına atandı.

DUMFED Genel Başkanı Halit Toprak, bu haberi tüm ile başkanlarına duyurduklarını ifade ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Malatya'nın kuaförlük alanında ünlü isimlerinden olan ve dünya şampiyonluğu bulunan Şener Eroğlu “Uyuşturucuyla mücadelede ben de varım” diyerek geçtiğimiz aylarda Dünya Uyuşturucu İle Mücadele Federasyonu DUMFED ailesine katılmıştı.
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02 Kas 2023 - 22:21 Malatya- Yaşam

Muhabir  Haber Merkezi

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