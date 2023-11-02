Maraş, Malatya, Hatay, Adıyaman ve tüm iller için söz verilmişti Deprem bağışları halen yatırılmadı mı?

Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Kilis, Elazığ ve 6 bölgeyi daha derinden etkileyen depremlerden sonra “Türkiye Tek Yürek” bağış kampanyası başlatılmıştı. Bu bağışların bir miktarının halen eksik olduğu ortaya çıktı.

Kahramanmaraş merkezli, aralarında Malatya’nın da olduğu 11 ili derinden etkileyen depremlerin üzerinden neredeyse 9 ay geçti. Depremden sonra yapılan sonra “Türkiye Tek Yürek” bağış kampanyasına verileceği belirtilen 30 milyar liranın halen eksik olduğu ortaya çıktı.

“30 MİLYAR LİRA HALEN YATIRILMADI”

Sözcü’den İsmail Akın’ın haberin göre CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya bir soru önergesi vererek, ‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyasında taahhüt edilen 115 milyar bağışın ne kadarının toplandığını sordu. Bakan Yerlikaya, CHP’li Halıcı’nın önergesine yanıt verdi. Buna göre, konuyla ilgili açıklama yapan Halıcı, 30 milyar liranın halen yatırılmadığını söyleyerek,

“Depremde on binlerce insanımız hayatını kaybetti. Milyonlarca vatandaşımız etkilendi. Şehirler yerle bir oldu. Aradan 9 ay geçti ve biz bağış beyanında bulunan kişi ve şirketlerin bazılarının bu bağışları yatırmadığını öğreniyoruz”

diye konuştu.

Şu ana kadar 85 milyar lira toplandığını söyleyen Halıcı

“Merkez Bankası 30 milyar, Ziraat Bankası 20 milyar, VakıfBank 12 milyar, Halkbank 7 milyar TL olmak üzere birçok kamu bankası ve kamu kurum ile kuruluşları bağışta bulunmuştu. Bakan Yerlikaya’nın söylediği toplanan rakam zaten kamu kurumlarından alındı, yani halktan. Bağışta bulunacağını beyan eden ancak parayı yatırmayan bu büyük holdingler hangileri? Bunlar açıklanmalıdır”

ifadelerini kullandı.