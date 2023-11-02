MASTÖB’de yeni yönetim

Mahkemece görevden alınan Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği üyelerinin yerine Çağrı Heyeti/Kayyım Heyeti, yeni üyelerin görev dağılımını yaptı.
Çağrı Heyeti/Kayyım Heyeti tarafından yapılan açıklamada,
“MASTÖB Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliğinin uzun yıllardır yapmış olduğu Hukuksuz Genel Kurulları Elektrik Yüksek Mühendisi Bilgin Akbal tarafından yargıya taşınmıştır. T.C. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi 2018/704 Esas ve 2020/888 Karar no ile MASTÖB’ü Olağanüstü Genel Kurula götürmek üzere Çağrı Heyetinin/Kayyım Heyetinin görevlendirilmesine karar verilmiştir. Bu çerçevede mahkemece görevden alınan MASTÖB Heyeti 30 Ekim 2023 tarihinde Birlik Merkezinde Çağrı Heyeti/Kayyım Heyeti ile bir araya gelerek Derneğin Teslim/Tesellim İşlemi gerçekleşmiştir”
ifadeleri kullanıldı.
Açıklamanın devamında,
“Çağrı Heyeti/Kayyım Heyeti MASTÖB’ü Seçimli Olağanüstü Genel Kurula götürmek üzere kendi aralarında yapılan görev bölümü ile Sayın Dr. Ahmet Ercan Uçkan Başkanlığı, Sayın Recep Sarıgül ve Sayın Hakkı Genç de Başkan yardımcılıklarını üstlenerek göreve başlamışlardır”
sözlerine yer verildi.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.