Malatya'da depremzede çocukların yüzü güldü

Türk Kızılay gönüllüleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da, Kızılay Haftası dolayısıyla konteyner kentte kalan çocuklarla sokak oyunları oynadı. Gönüllüler, çocukların yüzlerini boyadı, onlara pamuk şeker dağıttı.

Malet Konteyner Kent'e gelen Türk Kızılay Malatya İl Başkanlığı, Toplum Merkezi ile Toplumsal Hizmet Merkezi ekipleri ve gönüllüler, çocukların yüzlerini boyadı, onlara pamuk şeker dağıttı.

Çocuklarla futbol, voleybol ve yakan top gibi sokak oyunları oynayan Türk Kızılay çalışanları ve gönüllüler, çocuklarla halat çekme yarışı yaptı, daha sonra müzik eşliğinde halay çekti.

Türk Kızılay Malatya İl Başkanı Osman Korkut, Kızılay Haftası dolayısıyla Malet Konteyner Kent'te etkinlik yaptıklarını belirtti. Etkinlikte mobil aşevinde ikramda da bulunduklarını aktaran Korkut,

"Bunun yanında Kan Bölge Müdürlüğümüze bağlı ekipler kan bağışı alıyor. Yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kaldık. Çocuklar memnun oldu, o gülümsemeleri bize mutluluk veriyor"

dedi.

“YÜZLERİNDEKİ MUTLULUK PAHA BİÇİLEMEZ”

Türk Kızılay Malatya İl Başkanlığı Toplumsal Güçlendirme Uzmanı Berivan Toprak Samançı da çocuklarla oyunlar oynanırken anne babalara yönelik de program yaptıklarını kaydetti. Çocukların mutlu olduklarını aktaran Samançı,

"Çocuklar burada eğlenirken anne babalar da kan aracımızda kan veriyor. Depremden sonra onların yüzündeki mutluluk aslında bizim için dünyada paha biçilemez bir değer. Onlar mutlu oldukça biz de yaptığımız işten gurur duyuyoruz"

diye konuştu.

Çocuklarsa çok eğlendiklerini ve mutlu olduklarını belirterek, Türk Kızılay gönüllülerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı