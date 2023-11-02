Malatya’da Blinken protestosu

“ABD Dış İşleri Bakanını ülkemizde istemiyoruz” başlığı altında toplanan grup Malatyapark Alışveriş Merkezi önünde bir araya geldi. Yapılan protestoda Filistin bayrakları ile sloganlar atıldı. Anadolu Gençlik Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Enfal Metin bir basın açıklamasında bulundu.

“DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE BİR SOYKIRIM YAŞANIYOR”

Anadolu Gençlik Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Enfal Metin,

“Kıymetli Malatyalılar, kıymetli basın mensupları; Filistin’de İsrail tarafından yıllardır süregelen sistematik zulüm ve katliam 7 Ekim’den itibaren şiddetini artırarak soykırıma dönüşmüştür. Dünyanın gözü önünde bir soykırım yaşanmaktadır. Çocuk, genç, yaşlı demeden her fırsatta vahşetini sergileyen, ibadet etmek isteyenlere namlusunu doğrultan, uluslararası sularda vatandaşımızı katleden, terörist İsrail kan ve vahşet saçmaktan başka bir şey yapmamaktadır. Her fırsatta insan haklarından dem vuran Batı ve ABD tüm dünyanın gözleri önünde işlenen İsrail terörizmine hiçbir zaman karşı çıkmamış, çıkmayacaktır”

diyerek konuşmasına başladı.

“ABD, IRAK VE SURİYE’DE OLDUĞU GİBİ, FİLİSTİN’DE DE KİRLİ HESAPLAR PEŞİNDE”

Sloganlar eşliğinde konuşmasına devam eden Başkan Yardımcısı Metin; “Şimdi ise tüm ikiyüzlülükleriyle Filistin’e karşı;

“İnsan haklarını ihlal ediyorsunuz, İsrail’e karşı saldırıyı durdurun diye çağrı yapıyorlar. Bu ikiyüzlülerin en büyüğü, terörist İsrail’in ve siyonizmin uşağı olan ABD, Irak ve Suriye’de olduğu gibi, Filistin’de de kirli hesaplar peşindedir. Amerika Birleşik Devletleri Dış İşleri Bakanı, eli kanlı Antony Blinken ABD’nin Filistin planlarını açıklayarak Gazze’yi Filistin’in yönetemeyeceğini, ABD askerlerinin de dâhil olduğu, çok uluslu bir kontrol gücünün oluşturulması gerektiğini alenen söylemiştir. ‘Sadece ABD Bakanı değil, ayrıca bir Siyonist Yahudi olarak buradayım’ diyen Blinken’in 5 Kasım’da Türkiye’yi ziyaret edeceği bildirilmiştir. Unutulmamalıdır ki Türkiye’miz tüm mevcudiyeti ve şanıyla asırlardır mazlumların yanında olduğu gibi bugün de Filistin’in yanındadır”

açıklamalarında bulundu.

“NE YÜZLE ÜLKEMİZİ ZİYARET ETMEYİ AMAÇLAMAKTADIR?”

ABD Dış İşleri Bakanının Türkiye’ye gelmesine karşı çıkan grup sözcüsü bakanın ne tür tavizler isteyeceğini sorarak;

“Şimdi soruyoruz bu Amerika Dış İşleri Bakanı ne yüzle, nereden cesaret alarak ülkemizi ziyaret etmeyi amaçlamaktadır? Bu ziyarette ne tür tavizler isteyecek, neleri vaat edecektir? Her zaman mazlumların yuvası olan, toprakları şehit kanıyla mayalanan ülkemizde katilleri, iş birlikçilerini istemiyoruz. Siyonist İsrail ve uşağı Amerika ile barış ve adalet kelimesinin bir araya gelmesi mümkün değildir. Söz söylemek mümkün değil, bu katiller sözden değil güçten anlar. Bizler Filistin’deki kardeşlerinin acısıyla yüreği yangın yeri olan Müslümanlar ile meydanlarda ve nöbetteyiz. Buradan Müslüman ülkelerin yöneticilerine de sesleniyoruz. İşgalci ve işbirlikçi Amerika ve İsrail ile yaptığınız tüm işbirlikleriniz yanlıştır. İsrail bu topraklarda olduğu sürece bu topraklara barışın gelmesi imkânsızdır. Müslüman idarecilerin İsrail ile ilişkiyi ikbal meselesi olarak gördükleri müddetçe zalimlere karşı tek bir adım dahi atamayacaklardır”

diye konuştu.

“BİZ İSLAM BİRLİĞİ’NİN YENİDEN KURULACAĞINA İNANIYORUZ”

BM’den, NATO’dan veya Amerika Birleşik Devletlerinden medet ummadıklarını belirten Metin;

“Allah’a hamdolsun ki biz Birleşmiş Milletlerden medet ummuyoruz. NATO’dan medet ummuyoruz. Âlemlerin Rabbine hamdolsun ki kurtuluşu ABD limanlarına demir atmakta, ABD gemilerini limanlarımıza yanaştırmakta görmüyoruz. Biz geleceğimizi Avrupa Birliği’nde görmüyor, İslam birliğinde görüyoruz. Bir İslam ülkesi eğer ABD’ye teslim olmuşsa mazlumlara kol kanat geremez, eğer NATO’nun silahlı gücü olmuşsa mazlumlara kol kanat geremez. Dualarımız tüm İslam ülkelerinin yöneticilerinin teslimiyetçi politikalardan uzak durması içindir. Biz İslam Birliği’nin yeniden kurulacağına inanıyoruz. Biz işgalci terörist İsrail’in, Filistin topraklarından sökülüp atılacağına inanıyoruz. İşte bu peygamber katillerinin, işte bu bebek katillerinin, işte bu lanetlenmiş zihniyetin küstahlığının, şımarıklığının ve hadsizliğinin hesabı mutlaka bir gün sorulacaktır. İsrail bir terör örgütüdür, İsrail işgalcidir. Bu terör örgütünün arkasında Birleşmiş Milletler vardır, Amerika vardır, NATO vardır. Birleşmiş Milletler, Amerika, NATO İsrail’in her bir cinayetinin ortağıdır. Amerika ile müttefik olan İslam ülkelerinin hiç biri İsrail’den hesap sormaya muktedir değildir. Topraklarında Amerika Üssü bulunduran İslam ülkelerinin hiç biri, İsrail’den hesap sormaya muktedir değildir”

diyerek İslam ülkelerine de seslendi.