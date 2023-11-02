MGTC’den, İl Emniyet Müdürü Çankal'a ziyaret

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Malatya'ya atanan Arif Çankal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

MGTC ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet Aydın ve Yönetim Kurulu üyeleri, Malatya'ya geçtiğimiz günlerde atanan Emniyet Müdürü Arif Çankal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Arif Çankal, kentin yeniden ayağa kaldırılacağını, kentte yaşanan olayların önüne geçmek amacıyla gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi. MGTC Başkanı Aydın ise Çankal'a yeni atanmasından dolayı hayırlı olsun temennisinde bulunarak, görevinde başarılar diledi.