Telefonda başlayan tartışma kanlı bitti: 4 yaralı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde iki aile arasında telefonda başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüşünce 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, Fırat Mahallesi Dicle Caddesi’nde akraba iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle telefonda başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Silah ve bıçak kullanılan olayda 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bismil Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatılırken şimdiye kadar 3 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.