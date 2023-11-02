9 yaşındaki çocuk biber gazlı saldırıya uğradı

Bursa'da 9 yaşındaki bir çocuk, bisikletli bir şahsın biber gazlı saldırısına uğradı. Gözaltına alınan saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, arkadaşıyla oturan Trabzonspor formalı 9 yaşındaki Yusuf Emir B., sokak arasında bisikletiyle ilerleyen V.İ’nin önce hakaretlerine, ardından biber gazlı saldırısına uğradı. Acı içinde kalan Yusuf Emir B., nefes almaya çalışırken, saldırgan ise bisikletiyle olay yerinden kaçtı. Saldırının ardından fenalaşan çocuk, hastanede tedavi altına alındı. 9 yaşındaki çocuk, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olurken saldırgan V.İ ise Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. V.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli şahıs, hakkında 6 farklı olaydan ayrı ayrı olarak tutuklama kararı verilirken, V.İ çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.