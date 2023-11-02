Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye’nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu’yu 2 günde 11 bin 57 kişi ziyaret etti.
Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye’nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu dün İstanbul'da bulunan Sarayburnu Limanı’na demirleyerek halk ziyaretine açıldı. 1 ve 2 Kasım tarihlerinde halk ziyaretine açık olan deva gemiyi ilk gün 4 bin 445 kişi, son gün ise 6 bin 612 kişi ziyaret etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gemi ziyarete kapatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.