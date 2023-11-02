02 Kas 2023 - 19:38- Yaşam

2 günde 11 bin 57 kişi ziyaret etti

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Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye’nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu’yu 2 günde 11 bin 57 kişi ziyaret etti.
2 günde 11 bin 57 kişi ziyaret etti mask
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Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye’nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu’yu 2 günde 11 bin 57 kişi ziyaret etti.
Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye’nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu dün İstanbul'da bulunan Sarayburnu Limanı’na demirleyerek halk ziyaretine açıldı. 1 ve 2 Kasım tarihlerinde halk ziyaretine açık olan deva gemiyi ilk gün 4 bin 445 kişi, son gün ise 6 bin 612 kişi ziyaret etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gemi ziyarete kapatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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02 Kas 2023 - 19:38 - Yaşam

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