Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil küle döndü.
Olay, Üçtepe Mahallesi Kocahasanlı-Üçtepe yolu güzergahında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yüksel Ö. idaresindeki 33 VR 008 plakalı otomobilden dumanlar ve alevler yükselmeye başladı. Araç sahibi ve oğlu, otomobilden çıkarak hemen uzaklaştı. Mahalle sakinleri müdahale etmeye çalışsa da alev topuna dönen otomobil saniyeler içinde kül oldu. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı.
Yangını gören mahalle sakinleri alevlerden dolayı otomobilin şoför tarafından kenara çekildiğini, içindekilerin dışarı çıkmasıyla aracın alevlerle kaplandığını dile getirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.