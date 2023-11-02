02 Kas 2023 - 19:35- Asayiş

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

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Mersin'in Erdemli ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil küle döndü. Olay, Üçtepe Mahallesi Kocahasanlı-Üçtepe yolu güzergahında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yüksel Ö. idaresindeki 33 VR 008 plakalı otomobilden dumanlar ve alevler yükselmeye başladı.

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı mask
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Mersin'in Erdemli ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil küle döndü.
Olay, Üçtepe Mahallesi Kocahasanlı-Üçtepe yolu güzergahında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yüksel Ö. idaresindeki 33 VR 008 plakalı otomobilden dumanlar ve alevler yükselmeye başladı. Araç sahibi ve oğlu, otomobilden çıkarak hemen uzaklaştı. Mahalle sakinleri müdahale etmeye çalışsa da alev topuna dönen otomobil saniyeler içinde kül oldu. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı.
Yangını gören mahalle sakinleri alevlerden dolayı otomobilin şoför tarafından kenara çekildiğini, içindekilerin dışarı çıkmasıyla aracın alevlerle kaplandığını dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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02 Kas 2023 - 19:35 - Asayiş

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