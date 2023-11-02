02 Kas 2023 - 18:20- Gündem G: 02 Kas 2023 - 19:31

Türkiye gündemine oturmuştu Başkan Gürkan, talimat verdi

ABONE OL Google News Sayfamız

Akçadağ ilçesi Ören Mahallesi’nde yaşayan Şehit Yarbay Songül Yakut’un ailesinin sorunu gideriliyor. Türkiye gündemine oturan Şehit Yarbay Songül Yakut’un annesine ulaşılarak çözüm için talimatlar verildi.
Türkiye gündemine oturmuştu Başkan Gürkan, talimat verdi mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Şehit Yarbay Songül Yakut’un ailesinin yaşadığı ev ile alakalı sorunun haberi alındıktan sonra anne Sebahat Yakut ile iletişime geçildi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak sorunun giderilmesi adına gerekli çalışmalar başlatıldı.

ANNENİN GEREKLİ İHTİYAÇLARI KARŞILANACAK


Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın şehit Yarbay Songül Yakut’un ailesinin yaşadığı sorundan haberdar olması ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Latif Okyay’a talimat vererek, ailenin yaşadığı sorunun çözülmesini söyledi. Bunun üzerine Genel Sekreter Latif Okyay, Sebahat Yakut’un Akçadağ ilçesi Ören Mahallesi’ndeki evini ziyaret etti. Genel Sekreter Latif Okyay, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sebahat Annenin gerekli ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti.


GÜRKAN, ANNE YAKUT’U ARADI


Şehir dışında olan Başkan Gürkan, Malatyalı şehit Yarbay Songül Yakut’un Annesi Sebahat Yakut ile görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Gürkan her türlü sıkıntısında yanında olacağını belirterek,
“Sen bizim annemizsin, bundan sonra sıkıntılarını direkt bize söyle”

sözleri üzerine Anne Sebahat Yakut Başkan Gürkan’dan razı olduklarını söyleyerek,

“Sağ olun, var olun. Kimse benimle ilgilenmedi. Allah sizden razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Geldiler bizi buldular”

diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN

# Şehit Yarbay Songül Yakut, malatya, malatya haber, malatya son dakika, Şehit evi, Selahattin Gürkan, Latif Okyay, Akçadağ, Ören Mahallesi

02 Kas 2023 - 18:20 Malatya- Gündem

busabahmalatya.com son bir ayda 918.601 kez ziyaret edildi.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL