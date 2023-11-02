Türkiye gündemine oturmuştu Başkan Gürkan, talimat verdi

Şehit Yarbay Songül Yakut’un ailesinin yaşadığı ev ile alakalı sorunun haberi alındıktan sonra anne Sebahat Yakut ile iletişime geçildi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak sorunun giderilmesi adına gerekli çalışmalar başlatıldı.

ANNENİN GEREKLİ İHTİYAÇLARI KARŞILANACAK



Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın şehit Yarbay Songül Yakut’un ailesinin yaşadığı sorundan haberdar olması ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Latif Okyay’a talimat vererek, ailenin yaşadığı sorunun çözülmesini söyledi. Bunun üzerine Genel Sekreter Latif Okyay, Sebahat Yakut’un Akçadağ ilçesi Ören Mahallesi’ndeki evini ziyaret etti. Genel Sekreter Latif Okyay, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sebahat Annenin gerekli ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti.



GÜRKAN, ANNE YAKUT’U ARADI



Şehir dışında olan Başkan Gürkan, Malatyalı şehit Yarbay Songül Yakut’un Annesi Sebahat Yakut ile görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Gürkan her türlü sıkıntısında yanında olacağını belirterek,

“Sen bizim annemizsin, bundan sonra sıkıntılarını direkt bize söyle”

sözleri üzerine Anne Sebahat Yakut Başkan Gürkan’dan razı olduklarını söyleyerek,

“Sağ olun, var olun. Kimse benimle ilgilenmedi. Allah sizden razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Geldiler bizi buldular”

diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN