Malatya’ da sebze meyve pazarı vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde tercih ediliyor. Taze sebze meyve almak isteyen vatandaşlar pazarların yolunu tutuyor. İşte Malatya’da sebze meyve pazarında fiyat aralıkları…

Malatya’da kurulan Perşembe Pazarı yine bu hafta da yoğun bir şekilde vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Deprem şehri Malatya’da işte sebze meyve fiyatları şu şekilde:

Ispanak: 15 TL

Patlıcan: 7 TL

Limon: 8 TL

Karnabahar: 12 TL

Kırmızı Biber: 15 TL

Yerli Domates: 15 TL

Yerli Salatalık: 15 TL

Yeşil Fasulye: 25 TL

Dolmalık Biber: 12 TL

Soğan: 6,5 TL

Patates: 12,5 TL

Havuç: 10 TL

Kabak: 10 TL

Bağ Sarımsak: 30 TL

Kıvırcık Marul: 10 TL

Mor Lahana: 10 TL

Arnavut: 20 TL