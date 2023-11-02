Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“88 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hanım Sağlam’ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Alemdar Sokak, Mfg6, No: 10/1/2, Battalgazi,
81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mustafa Avşar’ın taziye adresi: Şeyh Bayram Mahallesi, Elalmış Sokak, Avşar Apartmanı, No: 5/9, Yeşilyurt,
74 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hıdır Kaya’nın taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Şehit Polis Memuru Candaş Kaplan Sokak, Özyücel Apartmanı, No: 4, Battalgazi,
18 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Elif Naz Kölük’ün taziye adresi: Büyük Özalper Mahallesi, Kemal Tahir Sokak, No: 12/2, Yeşilyurt,
78 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Emine Tutuş’un taziye adresi: Fırat Mahallesi, İsmal Özer Sokak, No: 12/2, Battalgazi,
79 yaşında vefat eden ve Poskıran Mahallesi Mezarlığına defnedilen Mehmet Doğan’ın taziye adresi: Poskıran Mahallesi, Pütürge,
60 yaşında vefat eden ve Yayla Köyü Vartol Muş Mezarlığına defnedilen Gıyasettin Bingöl’ün taziye adresi: Yayla Köyü Vartol Muş,
86 yaşında vefat eden ve Kurşunlu Mahallesi Hekimhan Mezarlığına defnedilen Fatma Karaaslan’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Nur Sokak, No: 10/3, Battalgazi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.