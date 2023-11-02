02 Kas 2023 - 17:13- Spor

Fenerbahçe'de hazırlıklara devam etti

ABONE OL Google News Sayfamız

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Fenerbahçe'de hazırlıklara devam etti mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 3 grup halinde çabukluk çalışmalarının yapıldığı antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Trendyol Süper Lig, fenerbahçe, Trabzonspor, ismail kartal

02 Kas 2023 - 17:13 - Spor

busabahmalatya.com son bir ayda 918.601 kez ziyaret edildi.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL