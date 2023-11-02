02 Kas 2023 - 17:13- Spor

Fenerbahçe'de hazırlıklara devam etti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.