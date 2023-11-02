02 Kas 2023 - 17:12- Spor

Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla devam etti.