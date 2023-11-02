Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla devam etti.
Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Sorumlu Burak Yılmaz’ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, salonda aktivasyon çalışmasıyla başladı. Isınma koşuları, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.
Antrenmanı Basketbol Şube ve Akatlar Spor Kompleksi Tesisinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Tahir Güneş de izledi.
Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın saat 12.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.