02 Kas 2023 - 17:11- Bölge

Aracın altında kalan çocuğu vatandaşlar kurtardı

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Bitlis’in Tatvan ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken çarpan aracın altında kalan 5 yaşındaki çocuğu vatandaşlar kurtardı.
Aracın altında kalan çocuğu vatandaşlar kurtardı mask
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Bitlis’in Tatvan ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken çarpan aracın altında kalan 5 yaşındaki çocuğu vatandaşlar kurtardı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Kültür Mahallesi Şehit Mehmet Işık Caddesi’nde meydana geldi. Marketten çıkan 5 yaşındaki E.Ç., yolun karşısına geçtiği sırada sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari aracın çarpması sonucu altında kaldı. Çevredeki vatandaşların fark ederek müdahale ettiği kazada, araç kaldırılarak yaralı çocuk altından çıkarıldı.

Sürücü yaralı çocuğu kucağına alıp aracıyla Tatvan Devlet Hastanesi ek binasına götürdü. Tedavi altına alınan çocuğun kalça ve belinde kırıkların olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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02 Kas 2023 - 17:11 Bitlis- Bölge

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