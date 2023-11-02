Aracın altında kalan çocuğu vatandaşlar kurtardı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken çarpan aracın altında kalan 5 yaşındaki çocuğu vatandaşlar kurtardı.
Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Kültür Mahallesi Şehit Mehmet Işık Caddesi’nde meydana geldi. Marketten çıkan 5 yaşındaki E.Ç., yolun karşısına geçtiği sırada sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari aracın çarpması sonucu altında kaldı. Çevredeki vatandaşların fark ederek müdahale ettiği kazada, araç kaldırılarak yaralı çocuk altından çıkarıldı.
Sürücü yaralı çocuğu kucağına alıp aracıyla Tatvan Devlet Hastanesi ek binasına götürdü. Tedavi altına alınan çocuğun kalça ve belinde kırıkların olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.