Akkan: “Şansız puan kayıpları yaşadık”

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor, 6 Kasım Pazartesi günü saat 20.00’de deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Maç hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdüren yeşil-mavili ekibin kaptanı kaleci Gökhan Akkan, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galatasaray müsabakasında gösterdikleri performansı her maçta sergiledikleri takdirde puan kayıpları yaşanmayacağını ifade eden Gökhan Akkan, “10 haftanın değerlendirmesini yapacak olursak, daha iyi bir puanda olmamız gerektiğini düşünüyorum. Şansız puan kayıpları yaşadık. Bizim de yapamadığımız şeyler var. Dış etkenlerden gelen bahaneler sonucunda elde edemediğimiz puanlar var. Genel bir değerlendirme yaparsak, dediğim gibi buranın daha üstünde olmak istiyoruz. Kötü bir konumda da değiliz. Çok daha fazla çalışarak, kendi futbolumuza odaklanarak daha da yukarılarda olmak istiyoruz. Maçın analizini hocalarımız yaparak bize aktarıyor. Biz de hocalarımızın dediğini yapmaya çalışıyoruz. Benim tek temennim, bir önceki oynadığımız Galatasaray maçındaki mücadelemizi, her maç sergilersek ligde alamayacağımız maç yok. İstatistikleri kendi içimizde de değerlendiriyoruz. Ligin iç sahada en az gol yiyen takımıyız ama deplasmanda aynı performansı sürdüremiyoruz. İçeride bunu takım arkadaşlarımızla değerlendiriyoruz. Bu maçı da kendi açımızdan bir başlangıç olarak görüp, artık deplasmanda da az gol yiyen bir takım olmak istiyoruz. Kalecilik zor bir meslek. Bazı şeyleri tek başınıza yapamıyorsunuz. Biraz takım odaklı da oluyor. Her zaman söylediğim gibi elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Buna takım arkadaşlarımın desteği de lazım oluyor. Hem benim performansımı hem de takımın performansını en üst seviyeye çıkarıp, en iyi yerde bitirmek istiyoruz” diye konuştu.

