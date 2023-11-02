Milli Eğitim Bakanı, şehit ailesiyle bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Adıyaman’ın Besni ilçesinde şehit ailesini ziyaret etti.
Besni ilçesinin Sugözü köyüne Beşiktaş Jimnastik Kulübü tarafından yapılan okulun açılış törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, açılış sonrası 3 Nisan 2006 tarihinde Mardin’in Ömerli İlçe Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı emrinde vatani görevini yaparken teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Er İmam Tan’nın babası Abuzer Tan’ın daveti üzerine ziyarette bulundu. Şehit ailesini evinde ziyaret eden Bakan Tekin, şehidin ailesiyle yakından ilgilenerek onlarla sohbet edip sorun ve sıkıntılarını da dinledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.