Milli Eğitim Bakanı, şehit ailesiyle bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Adıyaman’ın Besni ilçesinde şehit ailesini ziyaret etti.

Besni ilçesinin Sugözü köyüne Beşiktaş Jimnastik Kulübü tarafından yapılan okulun açılış törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, açılış sonrası 3 Nisan 2006 tarihinde Mardin’in Ömerli İlçe Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı emrinde vatani görevini yaparken teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Er İmam Tan’nın babası Abuzer Tan’ın daveti üzerine ziyarette bulundu. Şehit ailesini evinde ziyaret eden Bakan Tekin, şehidin ailesiyle yakından ilgilenerek onlarla sohbet edip sorun ve sıkıntılarını da dinledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı