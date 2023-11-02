Malatya valisi Ersin Yazıcı açıkladı Malatya’da kaç kişinin hak sahipliği kabul edildi?

Kentte hak sahipliği için alınan 121 bin 907 başvurudan 69 bin 263'ünün hak sahipliği kabul edildi. Vali Ersin Yazıcı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen kentler arasında Malatya'nın da bulunduğunu söyledi.

Afetzedelerin kalıcı konut ihtiyacını karşılamak için başlayan çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Yazıcı, hak sahipliği değerlendirme çalışmalarının da tamamlanarak 26 Kasım'da askıya çıktığını hatırlattı.

"SÜREÇ HENÜZ BİTMEDİ"

Yazıcı, hak sahipliği süreciyle ilgili bilgi vererek, şöyle devam etti:

"Bu konudaki bütün çalışmayı bitirdik, ilk incelemeler bitti ama süreç henüz bitmedi. Ola ki yanlış yapılmışsa, askılara çıktık, en son Battalgazi ilçemizde çıktık. 15 günlük askı sürecinde şu anda itirazları alıyoruz. İlçelerimizin tamamında askıya çıktık, valilik sitesinden de bunları duyuruyoruz, muhtarlıklarımız konuyu biliyor. Vatandaşlarımıza sizin aracılığınızla eğer başvurusu reddedilmişse itiraz hakkını kullanabileceğini bir kez daha hatırlatmak isterim."

"İTİRAZLARINI TEKRAR DEĞERLENDİRECEĞİZ"

İtiraz başvurularının e-devlet üzerinden ve AFAD il müdürlüklerinden yapılabileceğini anlatan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Bugün itiraz başvurusu yapılan bölgede insanların şikayetlerini dinledim, sistemde yapılabiliyor ama yoğunluk olduğu için bireysel olarak gelmeleri de gerekebilir. Eksikliklerini giderenler olacaktır ya da hak etmeden başvurmuş olanlar da olabilir. Bütün vatandaşlarımızın itirazlarını tekrar değerlendireceğiz. 15 günlük süre içerisinde vatandaşlarımızın yasal haklarını kullanmasını bekliyoruz. Ekibimizi hazırladık, sabırla, samimiyet, gayretle şehri ayağa kaldırmak için bütün birimlerimiz koordinemizde çalışmaya devam ediyor."

HAK SAHİPLİĞİ

Hak sahipliğine ilişkin yönetmeliğe göre, müşterek olan yerlerde uygun bulunan tek kişinin başvurusu kabul edilirken, kendisine veya eşine ait o yerde müstakil başka konutu veya dairesi bulunanlar ile yönetmelikte belirlenen bazı kriterleri taşımayanlar hak sahibi sayılmıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı