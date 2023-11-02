İngiltere’den Malatya’ya geldi Aboubakar Kamara şimdi nerede?

2018-2019 sezonunda Yeni Malatyaspor kulüp başkanı Adil Gevrek tarafından transfer gündemine bomba gibi düşen bir transfer gerçekleştirdi. İngiltere’nin Fulham takımında forma giyinen Aboubakar Kamara’nın Yeni Malatyaspor’a kiralık olarak gelmesi Türkiye’de büyük ses getirse de 1,77 boyundaki santrafor Yeni Malatyaspor kulübünde istenileni veremedi.

Sakatlıklarla da başı dertte olan Kamara, kimi zaman kadroda dahi yer alamazken Süper Lig’de sadece 10 karşılaşmada forma giyindi. Türkiye Kupası ile birlikte çıktığı 13 karşılaşmada 1 gol 2 asist yapabilen Aboubakar Kamara Süper Lig’deki tek golünü ise 2-1 lik Bursaspor mağlubiyeti ile sonlanan karşılaşmada kaydetti. Yeni Malatyaspor, Aboubakar Kamara’ın kadroda olduğu 10 karşılaşmadan 3’ünde galip gelirken 2 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı. Aboubakar Kamara Yeni Malatyaspor’daki ayrılığı sonrasında da gittiği takımlarda dikiş tutturamadı ve birçok karşılaşmada kadroya dahi giremedi.

Şu sıralar Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Jazira takımında forma giyinen Aboubakar Kamara kariyeri boyunca 9 farklı takımın formasını terletti. Kariyerinde 236 karşılaşmaya çıkan santrafor Aboubakar Kamara toplam 49 gol kaydederken 15 asist yaptı. 28 yaşındaki Moritanya uyruklu santrafor 7 Mart 1995 tarihinde Fransa Gonesse’de doğdu. Moritanya uyruklu futbolcu Yeni Malatyaspor forması ile 10 Süper Lig karşılaşmasına çıkarken 3 kez de Türkiye Kupası’nda takımı adına mücadele verdi. Aboubakar Kamara Yeni Malatyaspor’dan sonra Fulham, Dijon, Aris Selanik ve Olimpiakos takımlarında forma giyindi. Deneyimli futbolcu Aboubakar Kamara şuan Birleşik Arap Emirlikleri 1. Lig takımlarından Al-Jazira takımında forma giyiniyor.