2024 yılı asgari ücret ne kadar olacak?

2024 yılı asgari ücret tespitinin yapılması için gerekli çalışmaların yapıldığını kaydeden Bakan Işıkhan, “Aralık ayı başında 2024 yılı asgari ücretini belirlemek için komisyonumuz toplanacaktır.” dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan “Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyorum.” İfadelerini kullanarak 2024 yılında geçerli olacak asgari ücret çalışmaları ile ilgili komisyon çalışmalarının Aralık ayı başı itibari ile başlanacağını ifade etti.

KOMİSYON ARALIK AYININ BAŞINDA TOPLANACAK

İşçi ve işvereni mağdur etmeyecek biçimde 2024 yılında geçerli olacak olan asgari ücretin ne kadar olacağı ile ilgili herhangi bir tahmin yürütülmezken Aralık ayı başı gibi toplanacak olan komisyonun ilk zam oranının açıklaması bekleniyor. Yapılacak olan komisyon toplantısı sonrası alınan kararla birlikte işçi ve işveren tarafları ile de bir araya gelecek olan Bakan Işıkhan yapılacak görüşmeler sonrasında 2024 yılı asgari ücreti açıklaması bekleniyor. Yılsonunda gündemi meşgul eden asgari ücret zam görüşmeleri 5 hükümet temsilcisi, 5 işçi sendikası temsilcisi ile yapılacak. Son olarak Temmuz ayında asgari ücrete yüzde 34 oranında zam yapılmış ve asgari ücret 11 bin 402 liraya yükselmişti. Asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapılması durumunda 3 bin 420 TL artışla 14 bin 822 TL olacak. 2024 yılı asgari ücret zam oranı yapılacak görüşmeler sonrasında belirlenecek.

Kaynak: Haber Merkezi