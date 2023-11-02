1,5 yaşındaki bebek 4. kattan aşağı düştü

Sivas’ta 4 katlı binanın en üst katından aşağı düşen 1,5 yaşındaki bebek hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, olay İstiklal Mahallesi Ömer Taştan Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 4. katında meydana geldi. A.Ö. ve Ö.Ö. çiftinin 20 aylık bebekleri Aysima'nın pencereden aşağı düştüğünü görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Aysima bebek Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Eğitim Hastanesine kaldırıldı. Bebeğin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.