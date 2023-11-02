Süper Lig’de 11. hafta heyecanı başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı yarın, 4 Kasım Cumartesi, 5 Kasım Pazar ve 6 Kasım Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında yarın saat 20.00'de Galatasaray, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Cumartesi günü Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Hafta Gaziantep FK - Çaykur Rizespor ve Kayserispor - Corendon Alanyaspor mücadeleleriyle tamamlanacak.
Ligde 11. haftanın programı şöyle:
Yarın
20.00 Galatasaray - Kasımpaşa
4 Kasım Cumartesi
13.30 İstanbulspor - Pendikspor
16.00 Samsunspor - Hatayspor
19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor
5 Kasım Pazar
13.30 Sivasspor - Adana Demirspor
16.00 Konyaspor - Fatih Karagümrük
16.00 RAMS Başakşehir - MKE Ankaragücü
19.00 Antalyaspor - Beşiktaş
6 Kasım Pazartesi
20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor
20.00 Kayserispor - Corendon Alanyaspor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.