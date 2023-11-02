Süper Lig’de 11. hafta heyecanı başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı yarın, 4 Kasım Cumartesi, 5 Kasım Pazar ve 6 Kasım Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında yarın saat 20.00'de Galatasaray, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Cumartesi günü Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Hafta Gaziantep FK - Çaykur Rizespor ve Kayserispor - Corendon Alanyaspor mücadeleleriyle tamamlanacak.

Ligde 11. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Galatasaray - Kasımpaşa

4 Kasım Cumartesi

13.30 İstanbulspor - Pendikspor

16.00 Samsunspor - Hatayspor

19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor

5 Kasım Pazar

13.30 Sivasspor - Adana Demirspor

16.00 Konyaspor - Fatih Karagümrük

16.00 RAMS Başakşehir - MKE Ankaragücü

19.00 Antalyaspor - Beşiktaş

6 Kasım Pazartesi

20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor

20.00 Kayserispor - Corendon Alanyaspor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı