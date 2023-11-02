Süper Lig’de 11. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig’de 11. hafta heyecanı yarın, 4 Kasım Cumartesi, 5 Kasım Pazar ve 6 Kasım Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın hakemleri de Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. Fenerbahçe'nin, cumartesi günü Trabzonspor'u ağırlayacağı karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük oldu. Yarın, Galatasaray'ın sahasında Kasımpaşa'yla oynayacağı müsabakada Arda Kardeşler, pazar günkü Antalyaspor - Beşiktaş maçında da Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.
Süper Lig’de 11. hafta hakemleri şu şekilde:
3 Kasım Cuma
20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Arda Kardeşler
4 Kasım Cumartesi
13.30 İstanbulspor - Pendikspor: Murat Erdoğan
16.00 Samsunspor - Hatayspor: Halil Umut Meler
19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Zorbay Küçük
5 Kasım Pazar
13.30 Sivasspor - Adana Demirspor: Burak Pakkan
16.00 Konyaspor - Fatih Karagümrük: Mert Güzenge
16.00 RAMS Başakşehir - MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay
19.00 Antalyaspor - Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu
6 Kasım Pazartesi
20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
20.00 Kayserispor - Corendon Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.