02 Kas 2023 - 13:35- Spor

Süper Lig’de 11. haftanın hakemleri açıklandı

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Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı. Buna göre Fenerbahçe - Trabzonspor arasındaki mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek.
Süper Lig’de 11. haftanın hakemleri açıklandı mask
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Trendyol Süper Lig’de 11. hafta heyecanı yarın, 4 Kasım Cumartesi, 5 Kasım Pazar ve 6 Kasım Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın hakemleri de Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. Fenerbahçe'nin, cumartesi günü Trabzonspor'u ağırlayacağı karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük oldu. Yarın, Galatasaray'ın sahasında Kasımpaşa'yla oynayacağı müsabakada Arda Kardeşler, pazar günkü Antalyaspor - Beşiktaş maçında da Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Süper Lig’de 11. hafta hakemleri şu şekilde:

3 Kasım Cuma

20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Arda Kardeşler

4 Kasım Cumartesi

13.30 İstanbulspor - Pendikspor: Murat Erdoğan

16.00 Samsunspor - Hatayspor: Halil Umut Meler

19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Zorbay Küçük

5 Kasım Pazar

13.30 Sivasspor - Adana Demirspor: Burak Pakkan

16.00 Konyaspor - Fatih Karagümrük: Mert Güzenge

16.00 RAMS Başakşehir - MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay

19.00 Antalyaspor - Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

6 Kasım Pazartesi

20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

20.00 Kayserispor - Corendon Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Trendyol Süper Lig, fenerbahçe, Trabzonspor, Zorbay Küçük

02 Kas 2023 - 13:35 - Spor

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