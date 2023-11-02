02 Kas 2023 - 13:33- Bölge

Komşuda bir garip kaza

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Elazığ’da kamyon ile çarpışan otomobilin direksiyonu kırıldı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Komşuda bir garip kaza mask
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Elazığ’da kamyon ile çarpışan otomobilin direksiyonu kırıldı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Karşıyaka Mahallesi Cahit Dalokay Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Y. idaresindeki 23 FZ 964 plakalı kamyon ile Z.B. yönetimindeki 23 ES 132 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin direksiyonu kırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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02 Kas 2023 - 13:33 Elaziğ- Bölge

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