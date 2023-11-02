Komşuda bir garip kaza

Elazığ’da kamyon ile çarpışan otomobilin direksiyonu kırıldı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Karşıyaka Mahallesi Cahit Dalokay Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Y. idaresindeki 23 FZ 964 plakalı kamyon ile Z.B. yönetimindeki 23 ES 132 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin direksiyonu kırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.