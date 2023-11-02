Ağır hasar yıkımları devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük bir yıkım yaşayan Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük deprem ile Yeşilyurt merkezli 5,6’lık depremle sarsılan Malatya’daki ağır hasarlı yüksek katlı binalar patlayıcı ile, diğer yapılar ise iş makineleri ile yıkılıyor. Patlayıcı ile haftada ortalama 4 binanın yıkımının gerçekleştiği kentte iş makineleri ile yıkımlar ise aralıksız devam ediyor.
Yaklaşık 36 bin ağır hasarlı binanın bulunduğu kentte bugüne kadar yaklaşık 13 bin 500 binanın yıkımı gerçekleştirilirken, şehir merkezinin en önemli arterlerinden Şehit Hamit Fendoğlu ile Yunus Emre caddelerinde de yıkımlar tüm hızıyla devam ediyor.
Yıkım işlemlerini üzüntü ile takip ettiklerini belirten vatandaşlar işlemlerin daha hızlı yapılmasını beklediklerini ifade ederken, molozlar ise kamyonlar ile enkaz döküm sahalarına taşınıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.