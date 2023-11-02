Malatyalılar dikkat! Sonuçlar bu akşam saat 21.00’dan itibaren e-devlet üzerinden açılanacak

Bu yıl hacca gitmek üzere müracaat edenlerin toplam sayısının 28 bin 123 kişi olduğunu belirten Malatya İl Müfütüsü Şahin Yıldırım, bu sayının 26 bin 706 kişisinin geçtiğimiz yıllarda kayıt olmuş, kayıtlarını yenilemiş kişiler olduğunu kaydetti. Müftü Yıldırım, “Bu yıl ilk olarak hacca gitmek için müracaat eden kişi sayısı bin 417. Geçtiğimiz yıl ilimiz genelinde hacca gönderdiğimiz hacı sayısı 850. İnşallah bu sene de bu rakama yakın bir sayıyı, kura çekildikten ve sonuçlar açıklandıktan sonra hacı kardeşlerimizi, mukaddes mekanlara göndereceğiz” dedi.

2024 yılı hac kuraları çekildi. Sonuçlar bu akşam saat 21.00’dan itibaren e-devlet üzerinden kullanıcıların erişimine açılacak. Milyonlarca hacı adayının hasretle beklediği, 2024 yılında hac ibadetini gerçekleştirmeye hak kazanan kişiler çekilen kura ile belirlenecek. Peki bu yıl Malatya’da hac ibadetini gerçekleştirmek için kaç kişi başvurdu, deprem nedeni ile geçen yıla oranla bu yıl başvurularda herhangi bir artış veya düşüş yaşandı mı? Konu hakkında BUSABAH’a konuşan Malatya İl Müftüsü Şahin Yıldırım, bu yıl hac ibadetini gerçekleştirmeye hak kazanan hacı adaylarını tebrik etti.

Hacı adaylarının kura sonuçlarını e-devlet sitesi üzerinden öğrenebileceklerine vurgu yapan Müftü Yıldırım, kura sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt sürecinin başlayacağının altını çizdi.

“MUKADDES MEKANLARA GÖNDERECEĞİZ”

Bu yıl Malatya genelinde hac ibadetini gerçekleştirmek için başvuruda bulunan kişi sayısının 28 bin 123 kişi olduğunu söyleyen Müftü Yıldırım,

“Öncelikli olarak hac kurası için hacca müracaat eden ve kurada çıkan kardeşlerimize hayırlı olsun demek istiyorum. Rabbim ibadetlerini kabul eylesin. Gidemeyen kardeşlerimize de inşallah Rabbim imkanlar sunsun ve en kısa zamanda onlara da gitmeyi nasip eylesin. Bizim ilimizde şu an itibari ile hacca gitmek üzere müracaat edenlerin toplam sayısı 28 bin 123 kişi. Bu sayının 26 bin 706 kişisi geçtiğimiz yıllarda kayıt olmuş, kayıtlarını yenilemişler. Bu defa ilk olarak hacca müracaat eden kişi sayısı bin 417. Geçtiğimiz yıl ilimiz genelinde hacca gönderdiğimiz hacı sayısı 850. İnşallah bu sene de bu rakama yakın bir sayıyı, kura çekildikten ve sonuçlar açıklandıktan sonra hacı kardeşlerimizi, mukaddes mekanlara göndereceğiz. Rabbim ibadetlerini kabul eylesin. Kura çekildikten sonra adaylar sonuçlarını e-devlet üzerinden öğrenebilecekler. Sonuçlar açıklandıktan sonra hacı adayları kayıtlarını istedikleri yerlere yapabilecekleri gibi müftülüklerimize gelerek rehberlikte alabileceklerdir. Biz kendilerine her türlü rehberlik, kolaylığı sağlama hususunda kardeşlerimize yardımcı olacağız”

şeklinde konuştu.

“KAYITIN 2 AŞAMASI VAR”

Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt sürecinin başlayacağını dile getiren Müftü Yıldırım,

“ Bu yıl geçen yıla oranla başvurularda bir artış oldu. Kura sonuçları açıklandıktan sonraki süreci günlük olarak internet sitemizden yayınlayacağız. Kuralar çıktıktan sonra, kayıt dönemi başlayacak ve kayıt almaya başlayacağız. Kayıtın 2 aşaması var, Diyanet İşleri Başkanlığı ve acentalarla yani şirketlerle gitmek isteyen kardeşlerimiz talepleri doğrultusunda buralara başvuracaklar. Hac ve Umre Komisyonu var bu komisyon marifeti ile bir oran belirleniyor. O oran çerçevesinde kardeşlerimiz hangi tarafta, nereden hacca gitmek istiyorsa o talepler doğrultusunda belgelerini almak sureti ile hacca gidebilme imkanı bulabileceklerdir. Rabbim kardeşlerimizin ibadetlerini kabul eylesin. Deprem vesilesi ile şu an kardeşlerimizin yaralarını sarmaya devam ediyoruz, Rabbim en kısa sürede yaraları sararak bizi huzur bulacağımız günlere ulaştırsın”

ifadelerine yer verdi.