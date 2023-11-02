Deprem bölgesindeki basın kuruluşlarına destek

AFAD, basın kuruluşlarına verilmek üzere toplanan bağışlarla temin ettiği teknik ekipmanı Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş’taki gazetecilere teslim etti. Gaziantep ve Malatya’daki gazetecilere ise yardımlar önümüzdeki günlerde yapılacak.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma sebep olan depremler sonrasında Basın İlan Kurumu koordinasyonunda basın kuruluşlarına yönelik gerçekleştirilen yardım kampanyası kapsamında toplanan bağışlarla gazetecilerin kullanımına sunulmak üzere teknik ekipman alımı gerçekleştirildi.

Basın İlan Kurumu’nun, basın kuruluşlarına ulaştırılmak üzere AFAD'a yaptığı şartlı bağışla alınan bilgisayar, fotoğraf makinesi, yazıcı, konteyner ve büro malzemeleri, AFAD yetkilileri tarafından Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş illerindeki gazetecilere teslim edildi.

AFAD yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Gaziantep’teki gazetecilere 31 Ekim 2023 tarihinde, Malatya’daki gazetecilere ise 2 Kasım 2023 tarihinde ekipman dağıtımı yapılacak.

“BASIN KURULUŞLARIMIZA HER TÜRLÜ KATKIYI VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Deprem bölgesine yaptığı ziyaret kapsamında Malatya'da konteynerde faaliyet gösteren basın mensuplarıyla bir araya gelen Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, depremin yaralarının sarılması için tüm Türkiye’nin seferber olduğunu, basın camiasının da kendi içerisinde kenetlendiğini belirterek, yapılan yardımın büyük zorluklar içerisinde görevlerini devam ettiren basın kuruluşlarına bir nebze de olsa moral olacağını ifade etti.

Türk basınını tek vücut haline getiren yardım kampanyasına katılanlara teşekkürlerini ileten Erkılınç,

“Artvin’deki gazetelerin meşaleyi yakmasıyla basın camiası olarak harekete geçtik. Ülke genelinde 450 civarında basın kuruluşu kampanyaya destek vererek deprem bölgesinde görev yapan meslektaşlarını yalnız bırakmadı. Basın İlan Kurumu da hem çalışanlarının verdiği maddi destek, hem de mevzuatın uygulanması noktasında sağladığı kolaylıklarla elinden gelen bütün desteği verdi. Deprem bölgesindeki basın kuruluşlarımız eski günlerine dönene kadar her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz. Basın kuruluşlarımıza, AFAD yetkililerine ve Kurum personelimize canı gönülden teşekkürü borç bilirim”

dedi.

Kaynak: BÜLTEN