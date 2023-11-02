Maraş ve Kayseri’nin dikkatine!

Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

“Yarın 09.00 ila 16.30 saatleri arasında Dulkadiroğlu İlçesine bağlı Abbaslar, Alibeyuşağı, Arslanbey Çiftliği, Demirciler, Ekberoğlu, Halkaçayırı, Maksutuşağı ve Sivricehüyük mahallelerine,

Yarın 08.30 ila 16.30 saatleri arasında Dulkadiroğlu İlçesine bağlı Çobantepe, Hacıbebek, Minehüyük mahallelerine, elektrik enerjisi verilemeyecektir.”

KCETAŞ ise Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

KCETAŞ tarafından Kayseri’ de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. KCETAŞ Kayseri‘nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Sarıoğlan İlçesine bağlı Tatılı, Çiftlik, Bakarcak mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Tomarza İlçesine bağlı Şiraz, Bostanlık, Kevenağıl, Karaören, Güzelsu mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Pınarbaşı İlçesine bağlı Karahacılı, Küçükkömarmut, Bahçecik mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Oruçreis, Mithatpaşa mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Talas / Bünyan İlçesine bağlı Koçcağız, Dağardı, Kamber mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Zümrüt, Hoca Ahmet Yesevi mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Develi İlçesine bağlı Bahçelievler, Reşadiye, Aşağıeverek, Şht.Üstğm.Hasan Şahan, Camiicedit mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Talas İlçesine bağlı Yukarı Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Talas İlçesine bağlı Mengücek Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Melikgazi İlçesine bağlı Danişmentgazi Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Develi İlçesine bağlı Şahmelik Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında İncesu İlçesine bağlı Tahirinli, Küllü mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 13.30 saatleri arasında Sarıoğlan İlçesine bağlı Çiftlik Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 13.30 saatleri arasında Talas İlçesine bağlı Başakpınar Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Pınarbaşı İlçesine bağlı Pazarören, Oruçoğlu, Yeregeçen, İnliören, Tersakan mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilhisar İlçesine bağlı Çadırkaya, Kovalı, Yeşilova, Ovaçiftlik mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Bünyan / Sarıoğlan İlçesine bağlı Büyüktuzhisar, Karahıdır, Palas mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Barbaros Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Yahyalı / Develi İlçesine bağlı Kopçu, Gazi, Kocahacılı mahallelerine,

Yarın 12.00 ila 18.00 saatleri arasında Develi İlçesine bağlı Güneyaşağı, Bahçelievler mahallelerine,

Yarın 12.30 ila 16.00 saatleri arasında Talas İlçesine bağlı Başakpınar, Reşadiye mahallelerine,

Yarın 13.00 ila 17.00 saatleri arasında Sarıoğlan İlçesine bağlı Çiftlik Mahallesi’ne,

Yarın 13.00 ila 18.00 saatleri arasında Yahyalı İlçesine bağlı Yerköy Mahallesi’ne,

Yarın 13.00 ila 17.00 saatleri arasında Talas İlçesine bağlı Harman, Yukarı mahallelerine,

Yarın 14.00 ila 17.30 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Turgut Reis, Yavuzlar, Yunus Emre, Yenişehir,

Yarın 14.00 ila 17.30 saatleri arasında Talas İlçesine bağlı Başakpınar Mahallesi’ne, elektrik enerjisi verilemeyecektir.”