Çalışan emekliler isyanda!

Birleşik Emekliler Sendikası Malatya Şube Başkanı Haydar Göktaş, 100. yıl ikramiyesi olarak emeklilere verilen 5 bin TL ve emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısı hakkında bir basın açıklamasında bulundu. Emekliler Parkında yapılan basın açıklamasında emekli vatandaşlarda ellerinde pankartlarla yaşadıkları sorun ve sıkıntıları belirttiler.

Depremzedeler ve emeklilerin büyük bir yokluk ve çaresizlik içerisinde olduğunu vurgu yapan Haydar Göktaş, sorunlarının çözülmesini ve refaha kavuşmak istediklerinin altını çizdi.

“ÇÖZÜM BULMAK ZORLAŞACAKTIR”

Milyonlarca emeklinin zor koşullarda geçindiğini söyleyen Göktaş,

“6 Şubat depreminin üzerinden 9 ay geçti, ancak ilimizdeki acılar hala taze. Bu felaketle yüzleşen tüm kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Diğer yandan da Amerika ve Batı emperyalizminin uşağı İsrail ve diğer ülkelerin savaşlarını kınıyor, tarafları barışa ve uzlaşmaya çağırıyoruz. Milyonlarca emeklimiz, zaten zor koşullarda geçinirken, 6 Şubat depremi sonrasında daha da büyük bir çıkmaza sürüklenmiştir. Kamuoyu, özellikle iktidar mensupları, depremin ve depremzedelerin yaşadığı sıkıntıları unutmuş veya görmezden gelmektedir. Bugün meclise emeklilerin oylarıyla seçilen iktidar ve muhalefet partisi milletvekilleri, depremzedeler ve emeklilerin sorunlarını bir an önce ortak bir çalışma ile çözmelidirler. Aksi takdirde, sorunlar her geçen gün katlanarak artacak ve çözüm bulmak zorlaşacaktır. Depremzedeler ve emekliler, büyük bir yokluk ve çaresizlik içindedirler. Evleri, işyerleri ve ahırları yıkılmıştır ve zaten yetersiz olan 7 bin 500 lira maaş, bu koşullarda kiraya yetmemektedir. Çocukların ve gençlerin okulları yıkılmış, okullara ulaşım paralı taşıma sistemine dönüşmüştür. Depremzedelerin ve emeklilerin öncelikli talepleri ekonomik sıkıntılardan kaynaklıdır ve bunun sonucunda barınma, gıda, sağlık, eğitim ve ulaşım sorunları yaşanmaktadır. Ayrıca, deprem sonucu oluşan asbestli toz ve toprak hastalıkları da bir tehlike oluşturmaktadır”

şeklinde konuştu.

“KABUL EDİLEMEZ”

Deprem bölgesindeki enflasyonun dayanılması zor bir seviyede artış gösterdiğini dile getiren Göktaş,

“Depremde evi ağır veya orta hasarlı olanlar, ev sahipleri veya kiracılar, kirası 2 veya 3 binden 10 veya 15 bine çıkan kiracı emeklilere, bu deprem nedeniyle hak sahiplerine sağlanan kolaylık, düşük faizli, uzun vadeli kredi imkanı sağlanmalıdır. Alternatif olarak 2002 öncesi alım gücünün emeklilere tekrar verilmesi gerekmektedir. 6 Şubat depremi sonrasında yapılan temmuz ayı artışları, sahte TÜİK verileri nedeniyle gerçek değerini bulmamıştır. Deprem bölgesindeki enflasyon, dayanılması zor bir seviyede artış göstermiştir. Ev kirası, dolar, mazot, benzin gibi temel ihtiyaçlar yükselirken, emeklilerin maaşı üzerinden yapılan düşük zammın adil olmadığını düşünüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böylesine haksızlık ve adaletsizlik görülmemiş ve duyulmamıştır. 5 bin lira gibi komik bir 100. yıl ikramiyesi sunulurken, çalışan emeklilerin bu haktan yoksun bırakılması kabul edilemez. Çalışan emekliler, ek gelir elde etmek için değil, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaktadırlar. Bu tür yanlışlıkların düzeltilmesi gerekmektedir. Cumhurbaşkanımızın ve Cumhur İttifakı ortağı partilerin seçimlerden önce emekli, yaşlı, dul ve yetim aylığı alanlara verdiği sözleri hatırlıyoruz. Sorunlarımızın çözülmesini ve refaha kavuşturulmamızı bekliyoruz. Mevcut hükümetin adaletli bir dağılım sağlamaması, huzursuzluklara ve huzursuzluğa neden olacaktır”

ifadelerine yer verdi.