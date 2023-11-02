02 Kas 2023 - 09:56- Gündem

Gürkan’dan beton santrali şirketlerine tarihi çağrı “3., 4., 5. santralleri açmak durumunda kalırız”

Yeni kurulan beton santralinden beton santrali şirketlerine seslenen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesi olarak maliyet analizleri yaptıklarını dile getirdi. 2 bin 500 üzerindeki rakamın çok yüksek bir rakam olduğuna dikkat çeken Gürkan, “Daha fazla indirime geçmelerini söylemek istiyorum. Aksi takdirde üçüncü dördüncü, beşinci santralleri de açmak durumunda kalırız” dedi.