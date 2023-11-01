Songül Yakut’un hatırasına sahip çıkamadık mı? Şehidin evi depremde hasar aldı, onaran olmadı!

2017 yılında Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan ve içerisinde 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın ile albay ve yarbayların da bulunduğu helikopter düşmüş, helikopterdeki 13 asker şehit olmuştu. Şehit olan askerler arasında Malatyalı Yarbay Songül Yakut da bulunuyordu. Yakut, FETÖ kumpasıyla görevinden uzaklaştırılıp hukuk mücadelesiyle üniformasına geri dönmüştü.

Songül Yakut, 1997 yılında Kara Harp Okulu’nun Jandarma sınıfından teğmen rütbesiyle mezun olmuştu. Yakut, Jandarmanın ilk kadın komutanıydı ve 7 yıldır Jandarma Genel Komutanlığında subay olarak görev yapmıştı. Songül Yakut, kadınlara yönelik çalışmaları ile etrafında sevilen bir isimdi.

ANNESİ GÖZÜ GİBİ BAKIYORDU, DEPREMDE HASAR ALDI

Yarbay Songül Yakut Malatya’da defnedilirken annesi Sebahat Yakut’un ağıtları yürek dağlamıştı. Şehit Yakut, annesi için binbir zorlukla Akçadağ’da kayısı bahçesinin içine bir ev yaptırmıştı. Sadece 15 gün içinde oturduğu eve cenazesi gelmişti. Annesi o eve Songül Yakut’un tek hatırası olarak gözü gibi bakıyordu. Ancak bu ev 6 Şubat depremlerinde hasar aldı.

“ÇALMADIK KAPI KALMADI”

FOX Haber’in haberine göre, Malatya’daki şehit Yarbay Songül Yakut’un baba ocağı 6 Şubat depremlerinde hasar aldı. Çatısı duvardan ayrıldı, delindi. Yaklaşık 9 aydır bu durumdaydı ve şehit ailesi evi su almasın diye çalmadık kapı bırakmamıştı. Ancak iddiaya göre, verilen sözler tutulmadı. Aynı habere göre şehit Songül Yakut’un annesi çatı onarılsın diye başvurmadık yer bırakmadı, kimse “biz yapmayız” demedi ama gelip yapan da olmadı.

BU SÖZLER YÜREK PARÇALADI

İşte şehidin annesi Sebahat Yakut’un herkesi utandıracak sözleri:

“Para değil, para umurumda değil. Gururuma dokundu benim, hiçe saydılar beni. Kızım da hiç oldu ben de hiç oldum.

Songül Yarbayın annesiyim ama beni bir şeye tutmuyorlar artık. Songül de bitti, ben de bittim.

“BURAYI NE PERİŞANLIKLARLA YAPTI BENİM KIZIM”

Her şey yarım kaldı. Benim kızım neler yapmazdı buralara. Burayı korumam lazım. Burayı ne perişanlıklarla yaptırdı benim kızım. 7 seneye girdi ben kimseden bir tas su istememişimdir. Gelenler tamam yaptıracağız diyorlar ama arkası yok.

Ben ölene kadar bakayım da ben öldükten sonra ne ederlerse etsinler. Kızımın hatırası burası.

Şırnak’ın dağlarında askerlerin Songül Baba’sıymış. Böyle bir Songül’dü. Şimdi de hiç oldum burada. Tamam diyorlar, sonrası yok.”