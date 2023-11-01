İkizce TOKİ’ye içme suyu nasıl sağlanacak?

Kahramanmaraş merkezli, aralarında Malatya’nın da olduğu 11 ili derinden etkileyen depremlerin üzerinden neredeyse 9 ay geçti. Şimdilerde yapımı devam eden TOKİ’ler ise teslim edilecek tarihleri bekliyor. Peki, dağlık bir alanda bulunan İkizce TOKİ deprem konutlarının içme suyu ihtiyacı nasıl karşılanacak?

YAKLAŞIK 9 BİN KONUT YAPILACAK

Bilindiği üzere Malatya’da Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi’ndeki alanda şu anda 2 binin üzerinde konut yapılıyor. Burada 8 bin 900 konutun planlaması düşünülüyor. Konutların dağlık ve merkezden uzak olması konusunda ise bazı endişeler bulunuyor. Hatta geçtiğimiz aylarda İkizce’de konuşan Vali Ersin Yazıcı,

“Burası sağlam bir konum olarak incelenmiş, kayalık zemin. Şu anda 2 bin 200 konut yapılıyor ama planlanan, 8 bin 900 konutumuz olacak. Muhtemelen burası şehrin gelişme noktası ve yeni yerleşim yeri olacaktır”

sözlerine yer vermişti.

İÇME SUYU NASIL ULAŞTIRILACAK?

Şehrin en işlek noktalarından biri olması beklenen İkizce’ye içme suyunun nasıl ulaşacağı konusu ise merak ediliyor. Edinilen bilgiye göre, buraya yakın bir yerde İkizce TOKİ Deprem Konutları İçme Suyu İsale Hattı yapım işi gerçekleştiriliyor. Kaptajdan alınan su, bu hat üzerinden konutlara ve sosyal alanlara ulaştırılacak. Çalışmaların biraz daha zaman alacağı da söyleniyor.

Öte yandan DSİ 9. Bölge Müdürü Sebahattin Şamcı da bugün çalışmaları yerinde inceledi. Şamcı, teknik ekibi ile birlikte detaylı incelemelerde bulundu.