Malatya’da bir garip olay Tek suçu sokakta yürümek miydi?

Malatya’da bu akşam saatlerinde bir vatandaş sokakta yürürken bir anda kurşunların hedefi oldu. İşte detaylar…
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde, Battalgazi ilçesine bağlı Hacı Abdi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Şehit Polis Memuru Candaş Kaplan Sokak üzerinde yürüyen M.K.’ye, içerisinde B.A. ile T.Ş.’nin bulunduğu araçtan tabanca ile ateş açıldı. Bacağına kurşun isabet eden M.K. yaralanırken şüpheliler olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan ekipler bir adet boş kovan bulurken, zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.