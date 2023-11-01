01 Kas 2023 - 22:31- Asayiş G: 01 Kas 2023 - 22:45

Malatya’da bir garip olay Tek suçu sokakta yürümek miydi?

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Malatya’da bu akşam saatlerinde bir vatandaş sokakta yürürken bir anda kurşunların hedefi oldu. İşte detaylar…
Malatya’da bir garip olay Tek suçu sokakta yürümek miydi? mask
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Malatya’da bu akşam saatlerinde bir vatandaş sokakta yürürken bir anda kurşunların hedefi oldu. İşte detaylar…

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde, Battalgazi ilçesine bağlı Hacı Abdi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Şehit Polis Memuru Candaş Kaplan Sokak üzerinde yürüyen M.K.’ye, içerisinde B.A. ile T.Ş.’nin bulunduğu araçtan tabanca ile ateş açıldı. Bacağına kurşun isabet eden M.K. yaralanırken şüpheliler olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler bir adet boş kovan bulurken, zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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01 Kas 2023 - 22:31 Malatya- Asayiş

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